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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 30.10.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении уничтожили более 100 военнослужащих и 5 единиц техники ВСУ, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T14:17
2023-10-30T14:17
2023-10-30T14:20
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении уничтожили более 100 военнослужащих и 5 единиц техники ВСУ, сообщили в понедельник в Минобороны России.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией поражены скопления живой силы и техники 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 105-й и 118-й бригад тербороны в районах Приютного на Запорожье, Новомихайловки, Никольского и Угледар ДНР."Противник потерял свыше 100 военнослужащих, два бронетранспортера, два пикапа, а также пушку "Гиацинт-Б", - сообщили в ведомстве.
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киев, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины, Россия
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли более 100 солдат на Южнодонецком направлении