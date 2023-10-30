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Минздрав Дагестана рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Махачкале
Минздрав Дагестана рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Махачкале - РИА Новости, 30.10.2023
Минздрав Дагестана рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Махачкале
Четверо пострадавших в результате массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы остаются в стационарах, в их числе трое полицейских, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T19:48
2023-10-30T19:48
2023-10-30T19:56
происшествия
махачкала
беспорядки в аэропорту махачкалы
израиль
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МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Четверо пострадавших в результате массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы остаются в стационарах, в их числе трое полицейских, сообщили в пресс-службе Минздрава республики."На данный момент стационарное лечение получают четверо пострадавших в инциденте в аэропорту Махачкалы, трое из них сотрудники полиции, один гражданский", – говорится в сообщении.В ведомстве отмечают, что медики делают "все возможное для их скорейшего выздоровления".В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива - предположительно, они искали прилетевших граждан Израиля. Начались беспорядки.В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 силовиков и гражданских: более десяти получили легкие травмы, еще десять попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906155346.html
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происшествия, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы, израиль
Происшествия, Махачкала, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Израиль
Минздрав Дагестана рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Махачкале
Минздрав: четверо пострадавших при беспорядках в Махачкале остаются в больнице