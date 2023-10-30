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В Якутии Ми-2 совершил жесткую посадку - РИА Новости, 30.10.2023
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08:43 30.10.2023 (обновлено: 10:43 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/posadka-1906076618.html
В Якутии Ми-2 совершил жесткую посадку
В Якутии Ми-2 совершил жесткую посадку - РИА Новости, 30.10.2023
В Якутии Ми-2 совершил жесткую посадку
Два человека пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Якутии, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T08:43
2023-10-30T10:43
происшествия
республика саха (якутия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
якутск
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ЯКУТСК, 30 окт — РИА Новости. Два человека пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Якутии, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС в Telegram-канале.По информации ведомства, это произошло в 325 километрах от села Жиганск Жиганского района."На борту находились пять человек. Имеется информация о двух пострадавших", — говорится в публикации.В МЧС уточнили, что вертолет вылетел из участка Джарджан, но при взлете начал терять высоту и совершил жесткую посадку. На помощь из поселка Тикси Булунского района вылетел Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии" со спасателями и медиками. Кроме того, к вылету из Якутска готов Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра.
https://ria.ru/20230920/su-34-1897476463.html
республика саха (якутия)
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происшествия, республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), якутск
Происшествия, Республика Саха (Якутия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Якутск
В Якутии Ми-2 совершил жесткую посадку

В Якутии при жесткой посадке вертолета Ми-2 пострадали два человека

© РИА Новости / Илья НаймушинВертолет
Вертолет - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Вертолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 30 окт — РИА Новости. Два человека пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Якутии, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС в Telegram-канале.
По информации ведомства, это произошло в 325 километрах от села Жиганск Жиганского района.
"На борту находились пять человек. Имеется информация о двух пострадавших", — говорится в публикации.
В МЧС уточнили, что вертолет вылетел из участка Джарджан, но при взлете начал терять высоту и совершил жесткую посадку.
На помощь из поселка Тикси Булунского района вылетел Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии" со спасателями и медиками. Кроме того, к вылету из Якутска готов Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра.
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ПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Якутск
 
 
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