https://ria.ru/20231030/posadka-1906076618.html
В Якутии Ми-2 совершил жесткую посадку
В Якутии Ми-2 совершил жесткую посадку - РИА Новости, 30.10.2023
В Якутии Ми-2 совершил жесткую посадку
Два человека пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Якутии, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T08:43
2023-10-30T08:43
2023-10-30T10:43
происшествия
республика саха (якутия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
якутск
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ЯКУТСК, 30 окт — РИА Новости. Два человека пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Якутии, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС в Telegram-канале.По информации ведомства, это произошло в 325 километрах от села Жиганск Жиганского района."На борту находились пять человек. Имеется информация о двух пострадавших", — говорится в публикации.В МЧС уточнили, что вертолет вылетел из участка Джарджан, но при взлете начал терять высоту и совершил жесткую посадку. На помощь из поселка Тикси Булунского района вылетел Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии" со спасателями и медиками. Кроме того, к вылету из Якутска готов Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра.
https://ria.ru/20230920/su-34-1897476463.html
республика саха (якутия)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), якутск
Происшествия, Республика Саха (Якутия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Якутск
В Якутии Ми-2 совершил жесткую посадку
В Якутии при жесткой посадке вертолета Ми-2 пострадали два человека
ЯКУТСК, 30 окт — РИА Новости.
Два человека пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Якутии, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС в Telegram-канале
.
По информации ведомства, это произошло в 325 километрах от села Жиганск Жиганского района.
"На борту находились пять человек. Имеется информация о двух пострадавших", — говорится в публикации.
В МЧС уточнили, что вертолет вылетел из участка Джарджан, но при взлете начал терять высоту и совершил жесткую посадку.
На помощь из поселка Тикси Булунского района вылетел Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии" со спасателями и медиками. Кроме того, к вылету из Якутска готов Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра.
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