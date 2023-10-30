https://ria.ru/20231030/politika-1906291711.html

Путин назвал американские элиты бенефициарами мировой нестабильности

Путин назвал американские элиты бенефициарами мировой нестабильности - РИА Новости, 30.10.2023

Путин назвал американские элиты бенефициарами мировой нестабильности

Президент РФ Владимир Путин, говоря об организаторах трагедии, произошедшей на Ближнем Востоке, заявил, что правящие элиты США и их сателлиты — главные... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T21:21

2023-10-30T21:21

2023-10-30T22:00

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владимир путин

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россия

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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НОВО-ОГАРЕВО, 30 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об организаторах трагедии, произошедшей на Ближнем Востоке, заявил, что правящие элиты США и их сателлиты — главные бенефициары мировой нестабильности."Сегодня, на мой взгляд, это стало очевидным и понятным для всех. Заказчики действуют в открытую и нагло. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты - главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из нее свою кровавую ренту. Их стратегия также очевидна. США, как мировая сверхдержава, — все это видят, понимают даже по тенденциям мировой экономики, — слабеет, теряет свои позиции", - сказал Путин на совещании по ситуации в Республике Дагестан.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

https://ria.ru/20231014/israel-1902684095.html

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сша, израиль, владимир путин, хамас, оон, россия, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году