https://ria.ru/20231030/pogoda-1906081863.html

Москвичей призвали быть внимательными из-за ухудшения погоды

Москвичей призвали быть внимательными из-за ухудшения погоды - РИА Новости, 30.10.2023

Москвичей призвали быть внимательными из-за ухудшения погоды

Москвичам следует быть внимательными на улице из-за гололедицы и сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T09:21

2023-10-30T09:21

2023-10-30T09:21

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общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Москвичам следует быть внимательными на улице из-за гололедицы и сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, до 15.00 в столице сохранятся интенсивные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, что может способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении. Отмечается, что городские службы непрерывно проводят мониторинг состояния улично-дорожной сети и регламентные работы в соответствии с погодными условиями. "Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. В течение дня возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Будьте внимательными на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20231029/pogoda-1905937935.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва