https://ria.ru/20231030/pogoda-1906081863.html
Москвичей призвали быть внимательными из-за ухудшения погоды
Москвичей призвали быть внимательными из-за ухудшения погоды - РИА Новости, 30.10.2023
Москвичей призвали быть внимательными из-за ухудшения погоды
Москвичам следует быть внимательными на улице из-за гололедицы и сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T09:21
2023-10-30T09:21
2023-10-30T09:21
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Москвичам следует быть внимательными на улице из-за гололедицы и сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, до 15.00 в столице сохранятся интенсивные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, что может способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении. Отмечается, что городские службы непрерывно проводят мониторинг состояния улично-дорожной сети и регламентные работы в соответствии с погодными условиями. "Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. В течение дня возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Будьте внимательными на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20231029/pogoda-1905937935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
Москвичей призвали быть внимательными из-за ухудшения погоды
Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за гололедицы и сильного ветра