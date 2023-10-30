https://ria.ru/20231030/pogoda-1906075548.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 30.10.2023

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Снегопад, ледяной дождь, туманы и до плюс 4 ожидаются в Москве в понедельник, выпадет до 8-10 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T08:32

2023-10-30T08:32

2023-10-30T08:32

общество

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Снегопад, ледяной дождь, туманы и до плюс 4 ожидаются в Москве в понедельник, выпадет до 8-10 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В понедельник синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном с центром над Псковщиной. В результате с восходом солнца в 07.31 начнется снегопад с продолжением до 10 часов утра, после чего станет переходить в ледяной дождь, который будет идти в течение двух часов до полудня с отложением льда до 1 миллиметра, а во второй части дня перейдет в дождь и морось, накрапывающий до вечера, с вероятностью образования густых дымок и туманов с ухудшением видимости до 200-500 метров. Выпадет до 8-10 миллиметров осадков", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в Москве будет облачно, временами осадки - снег, мокрый снег, ледяной дождь, дождь, морось, возможен туман, гололедные явления. "Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 2 - плюс 4 градуса, по области ноль - плюс 5, вечером потеплеет. Ветер южный, юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 739 миллиметров ртутного столба. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое", - добавил он.

https://ria.ru/20231029/pogoda-1905937935.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"