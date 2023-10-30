https://ria.ru/20231030/plennaya-1906269104.html
Шольц призвал ХАМАС к ответу после гибели немки в плену
Шольц призвал ХАМАС к ответу после гибели немки в плену - РИА Новости, 30.10.2023
Шольц призвал ХАМАС к ответу после гибели немки в плену
Смерть гражданки Германии Шани Лук в плену палестинского движения ХАМАС доказывает его варварство, заявил телеканалу Welt канцлер ФРГ Олаф Шольц, добавив, что... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T19:01
2023-10-30T19:01
2023-10-30T19:09
в мире
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олаф шольц
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Смерть гражданки Германии Шани Лук в плену палестинского движения ХАМАС доказывает его варварство, заявил телеканалу Welt канцлер ФРГ Олаф Шольц, добавив, что исламистское движение должно понести за это ответственность. Ранее в понедельник мать похищенной в Израиле немки Шани Лук, кадры с которой облетели весь мир, сообщила о гибели дочери. Позднее ее смерть подтвердил президент Ицхак Герцог в интервью немецкому телеканалу Welt. По словам президента, девушка была обезглавлена. "Это показывает все варварство, стоящее за нападением ХАМАС. Поэтому оно (движение - ред.) должно быть привлечено к ответственности", - сказал Шольц. История 22-летней Шани Лук привлекла внимание мировых СМИ после того, как мать опознала ее на опубликованных ХАМАС видеокадрах по татуировке и записала видеообращение. На записи бойцы ХАМАС держат в багажнике пикапа лежащую лицом вниз девушку с неестественно вывернутыми ногами. Сообщалось, что после этого ей была оказана медицинская помощь в одной из больниц сектора Газа. В видеообращении мать Шани обращалась к властям Германии с требованием "не спорить об ответственности", а "вытащить" девушку из сектора Газа и вернуть ее домой. Шани Лук имеет немецкое и израильское гражданство и несколько раз навещала своих бабушку и дедушку в Равенсбурге (земля Баден-Вюртемберг). Ее мать, католичка, позже перешедшая в иудаизм, эмигрировала в Израиль. Ее отец-еврей - израильтянин.
https://ria.ru/20231009/izrail-1901552901.html
https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html
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в мире, германия, израиль, олаф шольц, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ицхак герцог, баден-вюртемберг
В мире, Германия, Израиль, Олаф Шольц, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ицхак Герцог, Баден-Вюртемберг
Шольц призвал ХАМАС к ответу после гибели немки в плену
Шольц призвал ХАМАС к ответу после гибели Шани Лук в плену