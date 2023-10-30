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СМИ раскрыли, из-за чего зашли в тупик переговоры по заложникам в Газе - РИА Новости, 30.10.2023
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16:53 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/peregovory-1906227202.html
СМИ раскрыли, из-за чего зашли в тупик переговоры по заложникам в Газе
СМИ раскрыли, из-за чего зашли в тупик переговоры по заложникам в Газе - РИА Новости, 30.10.2023
СМИ раскрыли, из-за чего зашли в тупик переговоры по заложникам в Газе
Переговоры по поводу освобождения заложников ХАМАС зашли в тупик после того, как палестинское движение потребовало от Израиля разрешить поставки топлива в... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T16:53
2023-10-30T16:53
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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МОСКВА, 30 окт- РИА Новости. Переговоры по поводу освобождения заложников ХАМАС зашли в тупик после того, как палестинское движение потребовало от Израиля разрешить поставки топлива в сектор Газа, но при этом отказалось гарантировать освобождение большого числа пленных с иностранным гражданством, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники. "ХАМАС настаивает на получении топлива. Израильская и американская стороны плюс другие страны хотят освобождения большой группы своих граждан", - сказал телеканалу бывший американский чиновник, знакомый с ходом переговоров. Как сообщили телеканалу три разных источника, переговоры зашли в тупик еще до того, как вечером в пятницу, 27 октября, армия Израиля заявила о расширении своих операций в секторе Газа. Один из дипломатов добавил, что еще в четверг переговоры шли хорошо, а их участники надеялись достичь договоренности в выходные. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Израиль и палестинское движение ХАМАС продолжают вести непрямые переговоры по освобождению заложников, но расширение операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) усложнило этот процесс. В пятницу пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил о расширении наземных маневров израильской армии на территории сектора Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного Минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231021/mechi-1904199969.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
СМИ раскрыли, из-за чего зашли в тупик переговоры по заложникам в Газе

NBC: переговоры по заложникам осложнились из-за требования ХАМАС о топливе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники акции за прекращение огня и освобождение заложников, уведенных палестинской группировкой ХАМАС в Газу
Участники акции за прекращение огня и освобождение заложников, уведенных палестинской группировкой ХАМАС в Газу - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Участники акции за прекращение огня и освобождение заложников, уведенных палестинской группировкой ХАМАС в Газу. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт- РИА Новости. Переговоры по поводу освобождения заложников ХАМАС зашли в тупик после того, как палестинское движение потребовало от Израиля разрешить поставки топлива в сектор Газа, но при этом отказалось гарантировать освобождение большого числа пленных с иностранным гражданством, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.
«
"ХАМАС настаивает на получении топлива. Израильская и американская стороны плюс другие страны хотят освобождения большой группы своих граждан", - сказал телеканалу бывший американский чиновник, знакомый с ходом переговоров.
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Как сообщили телеканалу три разных источника, переговоры зашли в тупик еще до того, как вечером в пятницу, 27 октября, армия Израиля заявила о расширении своих операций в секторе Газа. Один из дипломатов добавил, что еще в четверг переговоры шли хорошо, а их участники надеялись достичь договоренности в выходные.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Израиль и палестинское движение ХАМАС продолжают вести непрямые переговоры по освобождению заложников, но расширение операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) усложнило этот процесс.
В пятницу пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил о расширении наземных маневров израильской армии на территории сектора Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного Минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестина
 
 
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