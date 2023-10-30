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"Украины не будет". В США оценили решение Зеленского - РИА Новости, 30.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:40 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/peregovory-1906052562.html
"Украины не будет". В США оценили решение Зеленского
"Украины не будет". В США оценили решение Зеленского - РИА Новости, 30.10.2023
"Украины не будет". В США оценили решение Зеленского
Запрет Зеленского на переговоры с Россией и позиция Вашингтона могут привести к полному уничтожению Украины, пишут профессор университета Род-Айленда Николай... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T01:40
2023-10-30T01:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Запрет Зеленского на переговоры с Россией и позиция Вашингтона могут привести к полному уничтожению Украины, пишут профессор университета Род-Айленда Николай Петро и политический обозреватель Тед Снайдер в статье для журнала National Interest."Что препятствует перемирию? Два наиболее очевидных фактора: указ Зеленского от 4 октября 2022 года, запрещающий любые переговоры с Владимиром Путиным, и упорное противостояние США идее о перемирии", — отметили авторы.Петро и Снайдер обратили внимание на то, что Москва и Киев весной 2022 года уже были близки к заключению мира, который сохранил бы Украину в целости. По мнению экспертов, это доказывает, что стороны способны прийти к соглашению. Заключению мира препятствует исключительно нежелание Запада вести переговоры, считают авторы."Говоря начистоту, продолжение войны означает полное уничтожение Украины. Отказ от переговоров в этих условиях находится на грани полной аморальности", — резюмировали эксперты с опорой на экономические и демографические данные.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.
https://ria.ru/20231029/zelenskiy-1905975506.html
https://ria.ru/20231029/samoubiystvo-1905917402.html
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в мире, украина, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США
"Украины не будет". В США оценили решение Зеленского

NI: отказ Зеленского от переговоров с Путиным обернется уничтожением Украины

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Запрет Зеленского на переговоры с Россией и позиция Вашингтона могут привести к полному уничтожению Украины, пишут профессор университета Род-Айленда Николай Петро и политический обозреватель Тед Снайдер в статье для журнала National Interest.
"Что препятствует перемирию? Два наиболее очевидных фактора: указ Зеленского от 4 октября 2022 года, запрещающий любые переговоры с Владимиром Путиным, и упорное противостояние США идее о перемирии", — отметили авторы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
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Петро и Снайдер обратили внимание на то, что Москва и Киев весной 2022 года уже были близки к заключению мира, который сохранил бы Украину в целости. По мнению экспертов, это доказывает, что стороны способны прийти к соглашению. Заключению мира препятствует исключительно нежелание Запада вести переговоры, считают авторы.
«
"Говоря начистоту, продолжение войны означает полное уничтожение Украины. Отказ от переговоров в этих условиях находится на грани полной аморальности", — резюмировали эксперты с опорой на экономические и демографические данные.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.
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