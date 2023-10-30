https://ria.ru/20231030/peregovory-1906052562.html

"Украины не будет". В США оценили решение Зеленского

"Украины не будет". В США оценили решение Зеленского - РИА Новости, 30.10.2023

"Украины не будет". В США оценили решение Зеленского

Запрет Зеленского на переговоры с Россией и позиция Вашингтона могут привести к полному уничтожению Украины, пишут профессор университета Род-Айленда Николай... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T01:40

2023-10-30T01:40

2023-10-30T01:40

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Запрет Зеленского на переговоры с Россией и позиция Вашингтона могут привести к полному уничтожению Украины, пишут профессор университета Род-Айленда Николай Петро и политический обозреватель Тед Снайдер в статье для журнала National Interest."Что препятствует перемирию? Два наиболее очевидных фактора: указ Зеленского от 4 октября 2022 года, запрещающий любые переговоры с Владимиром Путиным, и упорное противостояние США идее о перемирии", — отметили авторы.Петро и Снайдер обратили внимание на то, что Москва и Киев весной 2022 года уже были близки к заключению мира, который сохранил бы Украину в целости. По мнению экспертов, это доказывает, что стороны способны прийти к соглашению. Заключению мира препятствует исключительно нежелание Запада вести переговоры, считают авторы."Говоря начистоту, продолжение войны означает полное уничтожение Украины. Отказ от переговоров в этих условиях находится на грани полной аморальности", — резюмировали эксперты с опорой на экономические и демографические данные.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.

https://ria.ru/20231029/zelenskiy-1905975506.html

https://ria.ru/20231029/samoubiystvo-1905917402.html

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