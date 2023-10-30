"Украины не будет". В США оценили решение Зеленского
NI: отказ Зеленского от переговоров с Путиным обернется уничтожением Украины
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте
© AP Photo / Andreea Alexandru
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Запрет Зеленского на переговоры с Россией и позиция Вашингтона могут привести к полному уничтожению Украины, пишут профессор университета Род-Айленда Николай Петро и политический обозреватель Тед Снайдер в статье для журнала National Interest.
"Что препятствует перемирию? Два наиболее очевидных фактора: указ Зеленского от 4 октября 2022 года, запрещающий любые переговоры с Владимиром Путиным, и упорное противостояние США идее о перемирии", — отметили авторы.
Петро и Снайдер обратили внимание на то, что Москва и Киев весной 2022 года уже были близки к заключению мира, который сохранил бы Украину в целости. По мнению экспертов, это доказывает, что стороны способны прийти к соглашению. Заключению мира препятствует исключительно нежелание Запада вести переговоры, считают авторы.
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"Говоря начистоту, продолжение войны означает полное уничтожение Украины. Отказ от переговоров в этих условиях находится на грани полной аморальности", — резюмировали эксперты с опорой на экономические и демографические данные.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.