https://ria.ru/20231030/pentagon-1906289337.html

США за 13 дней подверглись 23 атакам в Ираке и Сирии, заявил Пентагон

США за 13 дней подверглись 23 атакам в Ираке и Сирии, заявил Пентагон - РИА Новости, 30.10.2023

США за 13 дней подверглись 23 атакам в Ираке и Сирии, заявил Пентагон

Военные США за последние 13 дней подверглись уже 23 атакам в Ираке и Сирии с использованием беспилотников и ракет, сообщил журналистам высокопоставленный... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T21:05

2023-10-30T21:05

2023-10-30T21:14

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сша

ирак

сирия

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Военные США за последние 13 дней подверглись уже 23 атакам в Ираке и Сирии с использованием беспилотников и ракет, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона. Ранее в Пентагоне отметили, что между 17 и 27 октября силы США в Ираке и Сирии подверглись 20 атакам. "С 17 по 30 октября силы США и коалиции были атакованы по меньшей мере 14 раз в Ираке и девять раз в Сирии с использованием различных дронов и ракет, в общей сложности 23 атаки на текущую дату", - сказал высокопоставленный представитель Пентагона. Он отметил, что многие из этих атак успешно пресечены американскими военными.

https://ria.ru/20230830/ssha-1893270117.html

https://ria.ru/20231028/mid-1905825101.html

сша

ирак

сирия

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в мире, сша, ирак, сирия, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году