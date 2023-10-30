https://ria.ru/20231030/pentagon-1906289337.html
США за 13 дней подверглись 23 атакам в Ираке и Сирии, заявил Пентагон
США за 13 дней подверглись 23 атакам в Ираке и Сирии, заявил Пентагон - РИА Новости, 30.10.2023
США за 13 дней подверглись 23 атакам в Ираке и Сирии, заявил Пентагон
Военные США за последние 13 дней подверглись уже 23 атакам в Ираке и Сирии с использованием беспилотников и ракет, сообщил журналистам высокопоставленный... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T21:05
2023-10-30T21:05
2023-10-30T21:14
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Военные США за последние 13 дней подверглись уже 23 атакам в Ираке и Сирии с использованием беспилотников и ракет, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона. Ранее в Пентагоне отметили, что между 17 и 27 октября силы США в Ираке и Сирии подверглись 20 атакам. "С 17 по 30 октября силы США и коалиции были атакованы по меньшей мере 14 раз в Ираке и девять раз в Сирии с использованием различных дронов и ракет, в общей сложности 23 атаки на текущую дату", - сказал высокопоставленный представитель Пентагона. Он отметил, что многие из этих атак успешно пресечены американскими военными.
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в мире, сша, ирак, сирия, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Ирак, Сирия, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США за 13 дней подверглись 23 атакам в Ираке и Сирии, заявил Пентагон
Чиновник Пентагона: США за 13 дней подверглись 23 атакам в Ираке и Сирии
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Военные США за последние 13 дней подверглись уже 23 атакам в Ираке и Сирии с использованием беспилотников и ракет, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.
Ранее в Пентагоне отметили, что между 17 и 27 октября силы США в Ираке и Сирии подверглись 20 атакам.
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"С 17 по 30 октября силы США и коалиции были атакованы по меньшей мере 14 раз в Ираке и девять раз в Сирии с использованием различных дронов и ракет, в общей сложности 23 атаки на текущую дату", - сказал высокопоставленный представитель Пентагона.
Он отметил, что многие из этих атак успешно пресечены американскими военными.
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