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В Екатеринбурге проверят данные о пассажирке, получившей ожог в автобусе - РИА Новости, 30.10.2023
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18:21 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/passazhirka-1906261920.html
В Екатеринбурге проверят данные о пассажирке, получившей ожог в автобусе
В Екатеринбурге проверят данные о пассажирке, получившей ожог в автобусе - РИА Новости, 30.10.2023
В Екатеринбурге проверят данные о пассажирке, получившей ожог в автобусе
Екатеринбургский "Гортранс" проверяет информацию о том, что пассажирка якобы получила химический ожог во время поездки в автобусе. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T18:21
2023-10-30T18:21
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Екатеринбургский "Гортранс" проверяет информацию о том, что пассажирка якобы получила химический ожог во время поездки в автобусе. Как сообщил ранее местный портал E1.RU со ссылкой на слова пострадавшей, 29 октября она присела на сиденье в автобусе и почувствовала сильное жжение на ягодицах. По предварительным данным, на пассажирском кресле могло быть разлито какое-то едкое вещество, при этом ткань брюк девушки осталась совершенно целой, добавляло издание. "Разбираемся, пока идет проверка", – сказали РИА Новости в "Гортрансе", уточнив, что инцидент произошел "на 24-м маршруте".
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
В Екатеринбурге проверят данные о пассажирке, получившей ожог в автобусе

Гортранс Екатеринбурга проверит данные о пассажирке, получившей ожег в автобусе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСалон автобуса
Салон автобуса - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Салон автобуса. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Екатеринбургский "Гортранс" проверяет информацию о том, что пассажирка якобы получила химический ожог во время поездки в автобусе.
Как сообщил ранее местный портал E1.RU со ссылкой на слова пострадавшей, 29 октября она присела на сиденье в автобусе и почувствовала сильное жжение на ягодицах. По предварительным данным, на пассажирском кресле могло быть разлито какое-то едкое вещество, при этом ткань брюк девушки осталась совершенно целой, добавляло издание.
"Разбираемся, пока идет проверка", – сказали РИА Новости в "Гортрансе", уточнив, что инцидент произошел "на 24-м маршруте".
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