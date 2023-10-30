https://ria.ru/20231030/parkovka-1906217010.html

В Москве в День народного единства парковка будет бесплатной

В Москве в День народного единства парковка будет бесплатной - РИА Новости, 30.10.2023

В Москве в День народного единства парковка будет бесплатной

В День народного единства - 4 ноября - парковка на улицах Москвы будет бесплатной, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T16:28

2023-10-30T16:28

2023-10-30T16:28

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общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В День народного единства - 4 ноября - парковка на улицах Москвы будет бесплатной, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. "В День народного единства - 4 ноября - на улицах Москвы парковка будет бесплатной. В нерабочий понедельник — 6 ноября — за неё тоже платить не нужно", - написал Собянин. Он отметил, что 5 ноября будет действовать воскресный режим — парковка будет платной только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей. "Парковки со шлагбаумом в эти дни работают в обычном режиме", - добавил Собянин.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, сергей собянин