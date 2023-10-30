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В Москве в День народного единства парковка будет бесплатной - РИА Новости, 30.10.2023
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16:28 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/parkovka-1906217010.html
В Москве в День народного единства парковка будет бесплатной
В Москве в День народного единства парковка будет бесплатной - РИА Новости, 30.10.2023
В Москве в День народного единства парковка будет бесплатной
В День народного единства - 4 ноября - парковка на улицах Москвы будет бесплатной, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T16:28
2023-10-30T16:28
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В День народного единства - 4 ноября - парковка на улицах Москвы будет бесплатной, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. "В День народного единства - 4 ноября - на улицах Москвы парковка будет бесплатной. В нерабочий понедельник — 6 ноября — за неё тоже платить не нужно", - написал Собянин. Он отметил, что 5 ноября будет действовать воскресный режим — парковка будет платной только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей. "Парковки со шлагбаумом в эти дни работают в обычном режиме", - добавил Собянин.
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общество, москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Сергей Собянин
В Москве в День народного единства парковка будет бесплатной

Собянин: парковка в День народного единства на улицах Москвы будет бесплатной

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДорожный знак "Парковка" на одной из улиц в Москве
Дорожный знак Парковка на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Дорожный знак "Парковка" на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В День народного единства - 4 ноября - парковка на улицах Москвы будет бесплатной, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
"В День народного единства - 4 ноября - на улицах Москвы парковка будет бесплатной. В нерабочий понедельник — 6 ноября — за неё тоже платить не нужно", - написал Собянин.
Он отметил, что 5 ноября будет действовать воскресный режим — парковка будет платной только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей.
"Парковки со шлагбаумом в эти дни работают в обычном режиме", - добавил Собянин.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваСергей Собянин
 
 
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