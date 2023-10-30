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Будущее Палестины решается на Украине - РИА Новости, 30.10.2023
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23:10 30.10.2023 (обновлено: 23:41 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html
Будущее Палестины решается на Украине
Будущее Палестины решается на Украине - РИА Новости, 30.10.2023
Будущее Палестины решается на Украине
Владимир Путин отреагировал на волнения в Махачкале совсем не так, как ожидали те, кто делает ставку на смуту в России. На совещании с членами Совета... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T23:10
2023-10-30T23:41
аналитика
россия
украина
палестина
владимир путин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905319437_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_77fcdae47a19816971c39db4fb555537.jpg
Владимир Путин отреагировал на волнения в Махачкале совсем не так, как ожидали те, кто делает ставку на смуту в России. На совещании с членами Совета безопасности президент выступил с речью, в которой, по сути, обратился и к тем, кто в воскресенье ворвался в аэропорт столицы Дагестана с целью обыскать прилетевший из Израиля самолет. Президент не говорил об "антисемитских погромах", потому что само употребление этого термина уже выдает провокатора, который мечтает стравить народы нашей страны. Путин говорил о том, что те, кто стоит за конфликтом на Ближнем Востоке, другими региональными кризисами, в том числе на Украине, будут использовать их разрушительные последствия для того, чтобы посеять ненависть, столкнуть людей по всему миру. Использовать в том числе и против нашей страны:"Для дестабилизации и раскола нашего многонационального и многоконфессионального общества. Для этого применяют самые разные средства, как мы видим, и ложь, и провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии".При этом Путин говорил и о том, что "кулаки сжимаются и слезы наворачиваются на глазах, &lt;...&gt; когда смотришь на окровавленных детей, на погибших детей, на то, как страдают женщины, старики, как погибают медики".Однако всегда нужно смотреть в корень, искать главную причину происходящего — и того, кому это выгодно: "Нужно знать и понимать, где находится корень зла. Где этот самый паук, который пытается опутать своей паутиной всю планету".Путин прямо назвал США и западные элиты главными виновниками событий как на Украине, так и на Ближнем Востоке: "Мы должны четко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока и в других регионах мира, кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден. Сегодня, на мой взгляд, это уже стало очевидным и понятным для всех: заказчики действуют в открытую и нагло. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты — главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из нее свою кровавую ренту".Запад сеет хаос, чтобы продолжать разделять и властвовать — в условиях, когда все указывает на падение его влияния и возможностей. Запад делает ставку на хаотизацию не от хорошей жизни. Хаос, по сути, последнее прибежище и надежда атлантических глобалистов, и они будут пытаться как создавать всеобщий хаос в разных регионах мира, стравливая страны и народы, так и провоцировать внутреннюю смуту в тех странах, которые оказывают им сопротивление. И тут Россия — приоритетная цель: и из-за нашей позиции, и вследствие нашего уникального многоконфессионального устройства.Поэтому нужно четко понимать происходящее и не поддаваться на провокации в межнациональных отношениях, которые атлантисты устраивают и через Украину: Путин сказал, что "события в Махачкале были инспирированы в том числе и через социальные сети — не в последнюю очередь с территории Украины руками агентуры западных спецслужб".И тут президент снова, по сути, обратился к дагестанцам: "Я хочу в этой связи задаться вопросом: но разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов (одно из названий горских евреев. — Прим. ред.) и их семьи? Таты, кстати говоря, — титульная нация в Дагестане".Путин сам ответил на свой риторический вопрос: "Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы, Россия, и боремся с ними в рамках специальной военной операции. Именно с ними — и за себя, и за тех, кто стремится к настоящей, истинной свободе. Но тот, кто действительно отстаивает правду и справедливость, борется со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом, которые поощряет Запад, сражается сейчас на фронте — под Донецком, Авдеевкой, на Днепре. Это наши солдаты и офицеры. И выбор настоящего мужчины, настоящего воина — взять в руки оружие и встать в строй со своими братьями. Быть там, где решается судьба России, да и всего мира, в том числе будущее палестинского народа".Путин еще раз подчеркнул, что, "сражаясь именно с этим врагом в рамках СВО, мы укрепляем позиции всех тех, кто борется за свои независимость и суверенитет", то есть будущее независимого палестинского государства решается сейчас в боях на Украине.Президенту очень важно, чтобы это услышали, поняли все в Дагестане и не позволили использовать свой праведный гнев для смуты, то есть для удара по собственному, российскому государству. Мусульманская умма России должна понимать, что именно наша страна не просто является самым последовательным сторонником прав палестинского народа — от победы России зависит будущее Палестины. И даже всего исламского мира — расколотого, но все больше стремящегося освободиться от зависимости от Запада. Если Россия проиграет и будет повержена (а победить нас, как мы прекрасно знаем, можно только подорвав изнутри), беды и несчастья придут не только в дома наших российских мусульман — почти весь двухмиллиардный исламский мир лишится надежды на консолидацию и самостоятельное развитие: Запад продолжит успешно разделять и властвовать.Именно поэтому сеющий смуту атлантический паук должен проиграть и на поле боя — на Украине и в секторе Газа, — и в своих провокациях, направленных на подрыв России изнутри. И это общий интерес всех граждан нашей страны — вне зависимости от веры и национальности.И не только их, потому что, как сказал Путин, правда заключается в том, что чем сильнее будет Россия, чем сплоченнее будет наше общество, тем эффективнее мы сможем отстаивать как наши собственные национальные интересы, так и интересы тех народов, которые стали жертвой западной неоколониальной политики. И очень многие в мире, включая Палестину, это прекрасно понимают — и держат кулаки за нашу страну.
https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html
https://ria.ru/20231011/palestina-1902076511.html
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html
https://ria.ru/20231020/izrail-1903903706.html
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Петр Акопов
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Петр Акопов
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аналитика, россия, украина, палестина, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Аналитика, Россия, Украина, Палестина, Владимир Путин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

Будущее Палестины решается на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкОгороженная территория ракетного обстрела со стороны Палестины в городе Ришон-ле-Цион
Огороженная территория ракетного обстрела со стороны Палестины в городе Ришон-ле-Цион - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Огороженная территория ракетного обстрела со стороны Палестины в городе Ришон-ле-Цион
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Петр Акопов
Петр Акопов
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Владимир Путин отреагировал на волнения в Махачкале совсем не так, как ожидали те, кто делает ставку на смуту в России. На совещании с членами Совета безопасности президент выступил с речью, в которой, по сути, обратился и к тем, кто в воскресенье ворвался в аэропорт столицы Дагестана с целью обыскать прилетевший из Израиля самолет. Президент не говорил об "антисемитских погромах", потому что само употребление этого термина уже выдает провокатора, который мечтает стравить народы нашей страны. Путин говорил о том, что те, кто стоит за конфликтом на Ближнем Востоке, другими региональными кризисами, в том числе на Украине, будут использовать их разрушительные последствия для того, чтобы посеять ненависть, столкнуть людей по всему миру. Использовать в том числе и против нашей страны:
"Для дестабилизации и раскола нашего многонационального и многоконфессионального общества. Для этого применяют самые разные средства, как мы видим, и ложь, и провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии".
Женщина с флагом Израиля на акции в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
США увидели свое спасение в антисемитизме
Вчера, 08:00
При этом Путин говорил и о том, что "кулаки сжимаются и слезы наворачиваются на глазах, <...> когда смотришь на окровавленных детей, на погибших детей, на то, как страдают женщины, старики, как погибают медики".
Однако всегда нужно смотреть в корень, искать главную причину происходящего — и того, кому это выгодно: "Нужно знать и понимать, где находится корень зла. Где этот самый паук, который пытается опутать своей паутиной всю планету".
Путин прямо назвал США и западные элиты главными виновниками событий как на Украине, так и на Ближнем Востоке: "Мы должны четко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока и в других регионах мира, кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден. Сегодня, на мой взгляд, это уже стало очевидным и понятным для всех: заказчики действуют в открытую и нагло. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты — главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из нее свою кровавую ренту".
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани на пленарном заседании международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Подачки не сработали. Путин назвал виновных в конфликте на Ближнем Востоке
11 октября, 17:41
Запад сеет хаос, чтобы продолжать разделять и властвовать — в условиях, когда все указывает на падение его влияния и возможностей. Запад делает ставку на хаотизацию не от хорошей жизни. Хаос, по сути, последнее прибежище и надежда атлантических глобалистов, и они будут пытаться как создавать всеобщий хаос в разных регионах мира, стравливая страны и народы, так и провоцировать внутреннюю смуту в тех странах, которые оказывают им сопротивление. И тут Россия — приоритетная цель: и из-за нашей позиции, и вследствие нашего уникального многоконфессионального устройства.
Поэтому нужно четко понимать происходящее и не поддаваться на провокации в межнациональных отношениях, которые атлантисты устраивают и через Украину: Путин сказал, что "события в Махачкале были инспирированы в том числе и через социальные сети — не в последнюю очередь с территории Украины руками агентуры западных спецслужб".
И тут президент снова, по сути, обратился к дагестанцам: "Я хочу в этой связи задаться вопросом: но разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов (одно из названий горских евреев. — Прим. ред.) и их семьи? Таты, кстати говоря, — титульная нация в Дагестане".
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
Путин сам ответил на свой риторический вопрос: "Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы, Россия, и боремся с ними в рамках специальной военной операции. Именно с ними — и за себя, и за тех, кто стремится к настоящей, истинной свободе. Но тот, кто действительно отстаивает правду и справедливость, борется со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом, которые поощряет Запад, сражается сейчас на фронте — под Донецком, Авдеевкой, на Днепре. Это наши солдаты и офицеры. И выбор настоящего мужчины, настоящего воина — взять в руки оружие и встать в строй со своими братьями. Быть там, где решается судьба России, да и всего мира, в том числе будущее палестинского народа".
Путин еще раз подчеркнул, что, "сражаясь именно с этим врагом в рамках СВО, мы укрепляем позиции всех тех, кто борется за свои независимость и суверенитет", то есть будущее независимого палестинского государства решается сейчас в боях на Украине.
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Израильские уроки для России
17 октября, 08:00
Президенту очень важно, чтобы это услышали, поняли все в Дагестане и не позволили использовать свой праведный гнев для смуты, то есть для удара по собственному, российскому государству. Мусульманская умма России должна понимать, что именно наша страна не просто является самым последовательным сторонником прав палестинского народа — от победы России зависит будущее Палестины. И даже всего исламского мира — расколотого, но все больше стремящегося освободиться от зависимости от Запада. Если Россия проиграет и будет повержена (а победить нас, как мы прекрасно знаем, можно только подорвав изнутри), беды и несчастья придут не только в дома наших российских мусульман — почти весь двухмиллиардный исламский мир лишится надежды на консолидацию и самостоятельное развитие: Запад продолжит успешно разделять и властвовать.
Именно поэтому сеющий смуту атлантический паук должен проиграть и на поле боя — на Украине и в секторе Газа, — и в своих провокациях, направленных на подрыв России изнутри. И это общий интерес всех граждан нашей страны — вне зависимости от веры и национальности.
И не только их, потому что, как сказал Путин, правда заключается в том, что чем сильнее будет Россия, чем сплоченнее будет наше общество, тем эффективнее мы сможем отстаивать как наши собственные национальные интересы, так и интересы тех народов, которые стали жертвой западной неоколониальной политики. И очень многие в мире, включая Палестину, это прекрасно понимают — и держат кулаки за нашу страну.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Союзники Киева в панике. Израиль нанес непоправимый удар по Украине
20 октября, 08:00
 
АналитикаРоссияУкраинаПалестинаВладимир ПутинОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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