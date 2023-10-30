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Путин указал на ключ к решению ближневосточного конфликта - РИА Новости, 30.10.2023
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21:37 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/palestina-1906294077.html
Путин указал на ключ к решению ближневосточного конфликта
Путин указал на ключ к решению ближневосточного конфликта - РИА Новости, 30.10.2023
Путин указал на ключ к решению ближневосточного конфликта
Позиция России по Ближнему Востоку никогда не имела корысти и двойного дна: ключом решения проблемы является создание полноценного палестинского государства,... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T21:37
2023-10-30T21:37
россия
ближний восток
владимир путин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Позиция России по Ближнему Востоку никогда не имела корысти и двойного дна: ключом решения проблемы является создание полноценного палестинского государства, заявил президент РФ Владимир Путин. "В наших подходах к ситуации на Ближнем Востоке, в отличие от Запада, никогда не было корысти, интриг и двойного дна. Мы заявляли и заявляем нашу позицию открыто, и она не меняется из года в год: ключ к решению конфликта — в создании суверенного независимого палестинского государства, полноценного палестинского государства", - сказал Путин на совещании по ситуации в Дагестане.
https://ria.ru/20231011/palestina-1902076511.html
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россия, ближний восток, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Россия, Ближний Восток, Владимир Путин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Путин указал на ключ к решению ближневосточного конфликта

Путин назвал создание палестинского государства ключом к решению конфликта

© AP Photo / Fatima ShbairДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Позиция России по Ближнему Востоку никогда не имела корысти и двойного дна: ключом решения проблемы является создание полноценного палестинского государства, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В наших подходах к ситуации на Ближнем Востоке, в отличие от Запада, никогда не было корысти, интриг и двойного дна. Мы заявляли и заявляем нашу позицию открыто, и она не меняется из года в год: ключ к решению конфликта — в создании суверенного независимого палестинского государства, полноценного палестинского государства", - сказал Путин на совещании по ситуации в Дагестане.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани на пленарном заседании международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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РоссияБлижний ВостокВладимир ПутинОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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