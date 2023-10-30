Фадеев назвал слова о связи событий в Палестине с Россией безумием
Фадеев назвал слова о связи событий в Палестине с российскими евреями безумием
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки в районе границы с сектором Газа
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки в районе границы с сектором Газа
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что связывание трагических событий в Палестине с российскими евреями является "безумием", власти должны действовать жестко.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки.
На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации, временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны.
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"Здесь власти должны действовать жестко, конечно в рамках закона, но предельно жестко. Должна быть разъяснительная, информационная политика… Наши российские евреи - неотъемлемая часть Кавказа, и увязывать трагические события в Палестине с нашими евреями - это просто безумие", - сказал Фадеев журналистам после возложения цветов к монументу "Стена скорби", посвященному жертвам политических репрессий.
Председатель СПЧ Также добавил, что эти события могут быть инспирированы извне.
"Надо жестко к ним отнестись и поставить точку. И население Северного Кавказа, Дагестана и Махачкалы должны обратиться к хулиганам, привести их в чувства", - сказал он.
Кроме того, Фадеев подчеркнул, что в данной ситуации важно общественное мнение.
"Скажите, наконец, что так нельзя. Прекратите эти бесчинства", - заключил он.
День памяти жертв политических репрессий был утвержден постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. Они объявили 30 октября днем политзаключенного в СССР и с тех пор в этот день в Советском Союзе ежегодно проходили голодовки политзаключенных.