https://ria.ru/20231030/palestina-1906154291.html

Фадеев назвал слова о связи событий в Палестине с Россией безумием

Фадеев назвал слова о связи событий в Палестине с Россией безумием - РИА Новости, 30.10.2023

Фадеев назвал слова о связи событий в Палестине с Россией безумием

Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что связывание трагических событий в Палестине с российскими евреями является "безумием", власти должны действовать жестко. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T13:46

2023-10-30T13:46

2023-10-30T14:46

палестина

махачкала

ссср

валерий фадеев

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

беспорядки в аэропорту махачкалы

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что связывание трагических событий в Палестине с российскими евреями является "безумием", власти должны действовать жестко. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации, временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. "Здесь власти должны действовать жестко, конечно в рамках закона, но предельно жестко. Должна быть разъяснительная, информационная политика… Наши российские евреи - неотъемлемая часть Кавказа, и увязывать трагические события в Палестине с нашими евреями - это просто безумие", - сказал Фадеев журналистам после возложения цветов к монументу "Стена скорби", посвященному жертвам политических репрессий. Председатель СПЧ Также добавил, что эти события могут быть инспирированы извне. "Надо жестко к ним отнестись и поставить точку. И население Северного Кавказа, Дагестана и Махачкалы должны обратиться к хулиганам, привести их в чувства", - сказал он. Кроме того, Фадеев подчеркнул, что в данной ситуации важно общественное мнение. "Скажите, наконец, что так нельзя. Прекратите эти бесчинства", - заключил он. День памяти жертв политических репрессий был утвержден постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. Они объявили 30 октября днем политзаключенного в СССР и с тех пор в этот день в Советском Союзе ежегодно проходили голодовки политзаключенных.

https://ria.ru/20231030/tank-1906144265.html

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палестина, махачкала, ссср, валерий фадеев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, беспорядки в аэропорту махачкалы