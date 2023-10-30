https://ria.ru/20231030/otkhody-1906251055.html

Новые комплексы обработки отходов появятся в Ярославской области

Новые комплексы обработки отходов появятся в Ярославской области - РИА Новости, 30.10.2023

Новые комплексы обработки отходов появятся в Ярославской области

Новые мусороперерабатывающие комплексы появятся в Ярославской области в 2024-2025 годах, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T17:39

2023-10-30T17:39

2023-10-30T17:39

ярославская область

ярославская область

денис буцаев

россия

российский экологический оператор

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Новые мусороперерабатывающие комплексы появятся в Ярославской области в 2024-2025 годах, сообщает пресс-служба правительства региона. Создание в Ярославской области комплексов по переработке отходов обсудили руководители профильных ведомств правительства региона и гендиректор публично-правовой компании "Российский экологический оператор" (РЭО) Денис Буцаев. "Президентом поставлена задача: к 2030 году обеспечить прохождение 100% отходов через систему сортировки и в два раза снизить количество отходов, направляемых на полигоны. Для достижения этой цели нам необходимо развитие инфраструктуры по сортировке и переработке мусора", - цитирует пресс-служба правительства региона губернатора Михаила Евраева. По данным пресс-службы, строительство мусоросортировочных комплексов в Рыбинском и Ростовском районах планируется в 2024 и 2025 годах. Работы проведут в рамках соглашения между правительством региона и инвестором - АО "Чистый город". Как отмечалось в ходе встречи, в Рыбинском районе комплекс построят недалеко от полигона ТКО около села Аксеново, в Ростовском - в сельском поселении Петровское. Министр лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков подчеркнул, что строительство мусороперерабатывающих комплексов - очень важный шаг для региона и его экологии. "Они позволят значительно уменьшить массу ТКО, размещаемых на полигонах, расширить систему раздельного сбора мусора и увеличить отбор вторичных материалов. Некоторым видам отходов можно дать вторую жизнь. Например, из макулатуры можно сделать бумагу при вторичной переработке, а из пластика - скамейки, контейнеры и урны", - цитирует Пенькова пресс-служба областного правительства.

https://ria.ru/20231027/promproizvodstvo-1905735078.html

https://ria.ru/20231027/stroitelstvo-1905650901.html

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ярославская область, денис буцаев, россия, российский экологический оператор