Рейтинг@Mail.ru
Новые комплексы обработки отходов появятся в Ярославской области - РИА Новости, 30.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
17:39 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/otkhody-1906251055.html
Новые комплексы обработки отходов появятся в Ярославской области
Новые комплексы обработки отходов появятся в Ярославской области - РИА Новости, 30.10.2023
Новые комплексы обработки отходов появятся в Ярославской области
Новые мусороперерабатывающие комплексы появятся в Ярославской области в 2024-2025 годах, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T17:39
2023-10-30T17:39
ярославская область
ярославская область
денис буцаев
россия
российский экологический оператор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40729/79/407297946_0:139:3106:1886_1920x0_80_0_0_ac75a4322ad29a864b08f4eabea90d9a.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Новые мусороперерабатывающие комплексы появятся в Ярославской области в 2024-2025 годах, сообщает пресс-служба правительства региона. Создание в Ярославской области комплексов по переработке отходов обсудили руководители профильных ведомств правительства региона и гендиректор публично-правовой компании "Российский экологический оператор" (РЭО) Денис Буцаев. "Президентом поставлена задача: к 2030 году обеспечить прохождение 100% отходов через систему сортировки и в два раза снизить количество отходов, направляемых на полигоны. Для достижения этой цели нам необходимо развитие инфраструктуры по сортировке и переработке мусора", - цитирует пресс-служба правительства региона губернатора Михаила Евраева. По данным пресс-службы, строительство мусоросортировочных комплексов в Рыбинском и Ростовском районах планируется в 2024 и 2025 годах. Работы проведут в рамках соглашения между правительством региона и инвестором - АО "Чистый город". Как отмечалось в ходе встречи, в Рыбинском районе комплекс построят недалеко от полигона ТКО около села Аксеново, в Ростовском - в сельском поселении Петровское. Министр лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков подчеркнул, что строительство мусороперерабатывающих комплексов - очень важный шаг для региона и его экологии. "Они позволят значительно уменьшить массу ТКО, размещаемых на полигонах, расширить систему раздельного сбора мусора и увеличить отбор вторичных материалов. Некоторым видам отходов можно дать вторую жизнь. Например, из макулатуры можно сделать бумагу при вторичной переработке, а из пластика - скамейки, контейнеры и урны", - цитирует Пенькова пресс-служба областного правительства.
https://ria.ru/20231027/promproizvodstvo-1905735078.html
https://ria.ru/20231027/stroitelstvo-1905650901.html
ярославская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40729/79/407297946_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_03ec7547368ef49c21eb9af6bf1940ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, денис буцаев, россия, российский экологический оператор
Ярославская область, Ярославская область, Денис Буцаев, Россия, Российский экологический оператор
Новые комплексы обработки отходов появятся в Ярославской области

Новые мусороперерабатывающие комплексы появятся в Ярославской области

© РИА Новости / Виктор Чернов | Перейти в медиабанкВид на старую часть города Ярославль
Вид на старую часть города Ярославль - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Виктор Чернов
Перейти в медиабанк
Вид на старую часть города Ярославль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Новые мусороперерабатывающие комплексы появятся в Ярославской области в 2024-2025 годах, сообщает пресс-служба правительства региона.
Создание в Ярославской области комплексов по переработке отходов обсудили руководители профильных ведомств правительства региона и гендиректор публично-правовой компании "Российский экологический оператор" (РЭО) Денис Буцаев.
Вид на набережную в Ярославле - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Индекс промпроизводства в Ярославской области превысил средний по России
27 октября, 21:02
"Президентом поставлена задача: к 2030 году обеспечить прохождение 100% отходов через систему сортировки и в два раза снизить количество отходов, направляемых на полигоны. Для достижения этой цели нам необходимо развитие инфраструктуры по сортировке и переработке мусора", - цитирует пресс-служба правительства региона губернатора Михаила Евраева.
По данным пресс-службы, строительство мусоросортировочных комплексов в Рыбинском и Ростовском районах планируется в 2024 и 2025 годах. Работы проведут в рамках соглашения между правительством региона и инвестором - АО "Чистый город".
Как отмечалось в ходе встречи, в Рыбинском районе комплекс построят недалеко от полигона ТКО около села Аксеново, в Ростовском - в сельском поселении Петровское.
Министр лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков подчеркнул, что строительство мусороперерабатывающих комплексов - очень важный шаг для региона и его экологии.
"Они позволят значительно уменьшить массу ТКО, размещаемых на полигонах, расширить систему раздельного сбора мусора и увеличить отбор вторичных материалов. Некоторым видам отходов можно дать вторую жизнь. Например, из макулатуры можно сделать бумагу при вторичной переработке, а из пластика - скамейки, контейнеры и урны", - цитирует Пенькова пресс-служба областного правительства.
Города России. Ярославль - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Ярославская область показывает положительную динамику строительства
27 октября, 14:48
 
Ярославская областьЯрославская областьДенис БуцаевРоссияРоссийский экологический оператор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала