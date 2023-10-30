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"Не удается". В США испугались смертоносного оружия России на Украине - РИА Новости, 30.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:30 30.10.2023 (обновлено: 23:11 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/oruzhie-1906282823.html
"Не удается". В США испугались смертоносного оружия России на Украине
"Не удается". В США испугались смертоносного оружия России на Украине - РИА Новости, 30.10.2023
"Не удается". В США испугались смертоносного оружия России на Украине
Российские дроны "Ланцет" стали серьезной угрозой для ВСУ на передовой, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T20:30
2023-10-30T23:11
специальная военная операция на украине
технологии
москва
владимир зеленский
скотт риттер
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские дроны "Ланцет" стали серьезной угрозой для ВСУ на передовой, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Русские заполонили украинский театр военных действий беспилотниками. &lt;…&gt; А новые "Ланцеты" имеют еще большую дальность действия. &lt;…&gt; Сейчас ВСУ не удается ничего доставить к линии фронта", — отметил военный.По его словам, эти БПЛА осложняют положение украинских войск, и Россия наращивает их производство для применения в зоне спецоперации.В августе руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак признал, что дроны "Ланцет" и "Орлан" создают проблемы и несут угрозу для ВСУ.
https://ria.ru/20231030/vsu-1906269961.html
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Специальная военная операция на Украине, Технологии, Москва, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Андрей Ермак, Россия
"Не удается". В США испугались смертоносного оружия России на Украине

Риттер: российские дроны "Ланцет" стали серьезной угрозой для ВСУ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПрименение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса Ланцет против военной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские дроны "Ланцет" стали серьезной угрозой для ВСУ на передовой, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"Русские заполонили украинский театр военных действий беспилотниками. <…> А новые "Ланцеты" имеют еще большую дальность действия. <…> Сейчас ВСУ не удается ничего доставить к линии фронта", — отметил военный.

Как заявил главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров, новое поколение барражирующих боеприпасов "Ланцет" в версии "Изделие-53" будет практически неуязвимо для средств противодействия.

По его словам, эти БПЛА осложняют положение украинских войск, и Россия наращивает их производство для применения в зоне спецоперации.
В августе руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак признал, что дроны "Ланцет" и "Орлан" создают проблемы и несут угрозу для ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииМоскваВладимир ЗеленскийСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаАндрей ЕрмакРоссия
 
 
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