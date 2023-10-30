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"Не удается". В США испугались смертоносного оружия России на Украине
"Не удается". В США испугались смертоносного оружия России на Украине - РИА Новости, 30.10.2023
"Не удается". В США испугались смертоносного оружия России на Украине
Российские дроны "Ланцет" стали серьезной угрозой для ВСУ на передовой, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T20:30
2023-10-30T20:30
2023-10-30T23:11
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские дроны "Ланцет" стали серьезной угрозой для ВСУ на передовой, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Русские заполонили украинский театр военных действий беспилотниками. <…> А новые "Ланцеты" имеют еще большую дальность действия. <…> Сейчас ВСУ не удается ничего доставить к линии фронта", — отметил военный.По его словам, эти БПЛА осложняют положение украинских войск, и Россия наращивает их производство для применения в зоне спецоперации.В августе руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак признал, что дроны "Ланцет" и "Орлан" создают проблемы и несут угрозу для ВСУ.
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"Не удается". В США испугались смертоносного оружия России на Украине
Риттер: российские дроны "Ланцет" стали серьезной угрозой для ВСУ