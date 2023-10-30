https://ria.ru/20231030/operatsiya-1906148950.html
В Чувашии врачи удалили пациенту опухоль и аневризму за одну операцию
В Чувашии врачи удалили пациенту опухоль и аневризму за одну операцию - РИА Новости, 30.10.2023
В Чувашии врачи удалили пациенту опухоль и аневризму за одну операцию
В Чувашии специалисты двух клиник — онкологической и кардиологической — успешно провели совместную операцию пациенту с раком прямой кишки и аневризмой общей... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:29
2023-10-30T13:29
2023-10-30T15:52
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт — РИА Новости. В Чувашии специалисты двух клиник — онкологической и кардиологической — успешно провели совместную операцию пациенту с раком прямой кишки и аневризмой общей подвздошной артерии, сообщил Минздрав России в Telegram-канале.В поликлинику обратился 58-летний мужчина с жалобами на сильные боли в животе. По результатам исследований врачи обнаружили опухоль в прямой кишке. После консультации онколога пациента госпитализировали в Республиканский клинический онкодиспансер, где на дооперационном обследовании специалисты выявили аневризму (поражение стенок сосудов) крупной артерии брюшной полости."На мультидисциплинарном консилиуме специалисты приняли решение провести одномоментную операцию по удалению опухоли и аневризмы. На первом этапе врачи удалили аневризму и имплантировали искусственный протез в аорто-бедренную позицию. Затем специалисты извлекли опухоль диаметром восемь сантиметров, практически полностью перекрывающую просвет кишки", — говорится в публикации. По данным регионального Минздрава, операция длилась около четырех часов. Уже через десять дней пациента выписали домой."В данном случае выполнение одномоментной операции абсолютно оправданно: пациента избавили от повторного хирургического вмешательства и повторного наркоза. Кроме того, в течение одной госпитализации пациент прошел реабилитацию после лечения двух заболеваний и в кратчайшие сроки перешел к следующему этапу лечения рака прямой кишки — химиотерапии", — отметили в ведомстве.В министерстве добавили, что таким образом он улучил прогноз ожидаемой продолжительности жизни.
https://ria.ru/20230116/novosibirsk-1845077539.html
https://ria.ru/20231017/operatsiya-1903226893.html
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РИА Новости
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россия, происшествия, здоровье - общество, чувашская республика (чувашия)
Хорошие новости, Россия, Происшествия, Здоровье - Общество, Чувашская Республика (Чувашия)
В Чувашии врачи удалили пациенту опухоль и аневризму за одну операцию
В Чувашии врачи спасли пациента, одновременно удалив раковую опухоль и аневризму
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт — РИА Новости.
В Чувашии специалисты двух клиник — онкологической и кардиологической — успешно провели совместную операцию пациенту с раком прямой кишки и аневризмой общей подвздошной артерии, сообщил Минздрав России в Telegram-канале
.
В поликлинику обратился 58-летний мужчина с жалобами на сильные боли в животе. По результатам исследований врачи обнаружили опухоль в прямой кишке. После консультации онколога пациента госпитализировали в Республиканский клинический онкодиспансер, где на дооперационном обследовании специалисты выявили аневризму (поражение стенок сосудов) крупной артерии брюшной полости.
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"На мультидисциплинарном консилиуме специалисты приняли решение провести одномоментную операцию по удалению опухоли и аневризмы. На первом этапе врачи удалили аневризму и имплантировали искусственный протез в аорто-бедренную позицию. Затем специалисты извлекли опухоль диаметром восемь сантиметров, практически полностью перекрывающую просвет кишки", — говорится в публикации.
По данным регионального Минздрава, операция длилась около четырех часов. Уже через десять дней пациента выписали домой.
«
"В данном случае выполнение одномоментной операции абсолютно оправданно: пациента избавили от повторного хирургического вмешательства и повторного наркоза. Кроме того, в течение одной госпитализации пациент прошел реабилитацию после лечения двух заболеваний и в кратчайшие сроки перешел к следующему этапу лечения рака прямой кишки — химиотерапии", — отметили в ведомстве.
В министерстве добавили, что таким образом он улучил прогноз ожидаемой продолжительности жизни.
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