https://ria.ru/20231030/operatsiya-1906148950.html

В Чувашии врачи удалили пациенту опухоль и аневризму за одну операцию

В Чувашии врачи удалили пациенту опухоль и аневризму за одну операцию - РИА Новости, 30.10.2023

В Чувашии врачи удалили пациенту опухоль и аневризму за одну операцию

В Чувашии специалисты двух клиник — онкологической и кардиологической — успешно провели совместную операцию пациенту с раком прямой кишки и аневризмой общей... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T13:29

2023-10-30T13:29

2023-10-30T15:52

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт — РИА Новости. В Чувашии специалисты двух клиник — онкологической и кардиологической — успешно провели совместную операцию пациенту с раком прямой кишки и аневризмой общей подвздошной артерии, сообщил Минздрав России в Telegram-канале.В поликлинику обратился 58-летний мужчина с жалобами на сильные боли в животе. По результатам исследований врачи обнаружили опухоль в прямой кишке. После консультации онколога пациента госпитализировали в Республиканский клинический онкодиспансер, где на дооперационном обследовании специалисты выявили аневризму (поражение стенок сосудов) крупной артерии брюшной полости."На мультидисциплинарном консилиуме специалисты приняли решение провести одномоментную операцию по удалению опухоли и аневризмы. На первом этапе врачи удалили аневризму и имплантировали искусственный протез в аорто-бедренную позицию. Затем специалисты извлекли опухоль диаметром восемь сантиметров, практически полностью перекрывающую просвет кишки", — говорится в публикации. По данным регионального Минздрава, операция длилась около четырех часов. Уже через десять дней пациента выписали домой."В данном случае выполнение одномоментной операции абсолютно оправданно: пациента избавили от повторного хирургического вмешательства и повторного наркоза. Кроме того, в течение одной госпитализации пациент прошел реабилитацию после лечения двух заболеваний и в кратчайшие сроки перешел к следующему этапу лечения рака прямой кишки — химиотерапии", — отметили в ведомстве.В министерстве добавили, что таким образом он улучил прогноз ожидаемой продолжительности жизни.

https://ria.ru/20230116/novosibirsk-1845077539.html

https://ria.ru/20231017/operatsiya-1903226893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, происшествия, здоровье - общество, чувашская республика (чувашия)