https://ria.ru/20231030/odnoklassniki-1906099716.html

Одноклассники обновили "Увлечения"

Одноклассники обновили "Увлечения" - РИА Новости, 30.10.2023

Одноклассники обновили "Увлечения"

Одноклассники представили обновленные "Увлечения": теперь это полноформатный сервис с разными видами контента и новыми возможностями для общения. Пользователи... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T10:48

2023-10-30T10:48

2023-10-30T10:48

одноклассники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906099386_81:0:1361:720_1920x0_80_0_0_f4dd2b0883b89cf8f33eef02bc36bffd.jpg

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Одноклассники представили обновленные "Увлечения": теперь это полноформатный сервис с разными видами контента и новыми возможностями для общения. Пользователи ОК могут не только находить в "Увлечениях" контент на тему хобби, но и делиться публикациями с миллионами других людей, задавать вопросы экспертам и обсуждать любимые занятия с единомышленниками.Поиск публикаций, посвященных хобби, стал удобнее и быстрее. Искать посты по заданным параметрам теперь можно внутри "Увлечений", а не по всей соцсети. ОК также улучшили навигацию в сервисе, добавили фильтры и обновили каталог контента. Сам контент из "Увлечений" стал доступен неавторизованным пользователям. Они могут видеть все типы постов, однако для взаимодействия – реакций, комментариев, возможности задавать вопросы и отвечать на них – нужно войти в аккаунт или зарегистрироваться.В "Увлечениях" появились новые разделы – "Вопросы и ответы" и "База знаний". В "Вопросах и ответах" можно общаться со всей аудиторией "Увлечений". Люди могут делиться собственными знаниями и спрашивать точку зрения других. Раздел позволяет узнавать мнение экспертов, популярных блогеров и других пользователей. Например, повару можно задать вопрос об особенностях приготовления блюда, а ветеринарному врачу – об уходе за определенными породами питомцев. Обновленная функциональность соцсети позволяет выбрать "Увлечения" как площадку, где человек хочет опубликовать пост. Контент в "Вопросах и ответах", как и во всем сервисе "Увлечения", перед публикацией проверяют, чтобы пользователи получали полезную и достоверную информацию.В "Базе знаний" пользователи ОК могут найти нужную им структурированную информацию по ключевым вопросам, связанным с хобби, – и за счет этого узнать больше о своем увлечении и расширить кругозор. В разделе публикуются статьи и видео, профессионально написанные или снятые авторами из разных сфер и отобранные редакцией ОК.ОК привлекли к развитию сервиса сотни экспертов, популярных блогеров и брендов из разных профессиональных областей. Они ведут официальные страницы и публикуют в "Увлечениях" контент о хобби: кулинарии, красоте и здоровье, рукоделии, саде и огороде, отдыхе и туризме, автомобилях и мотоциклах, рыбалке и питомцах.Обновленные "Увлечения" уже доступны на всех платформах ОК. Перейти в сервис можно из ленты новостей, а также из бокового меню в веб-версии и с помощью новой кнопки в нижнем меню главного экрана в приложениях на iOS и Android.

https://ria.ru/20231023/odnoklassniki-1904619080.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одноклассники