https://ria.ru/20231030/obvineniya-1906065343.html

Шойгу: обвинения в снижении порога применения ядерного оружия беспочвены

Шойгу: обвинения в снижении порога применения ядерного оружия беспочвены - РИА Новости, 30.10.2023

Шойгу: обвинения в снижении порога применения ядерного оружия беспочвены

Министр обороны Сергей Шойгу назвал беспочвенными претензии Запада в адрес России по поводу мнимого снижения порога применения ядерного оружия. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T05:37

2023-10-30T05:37

2023-10-30T05:45

россия

сергей шойгу

в мире

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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу назвал беспочвенными претензии Запада в адрес России по поводу мнимого снижения порога применения ядерного оружия. "Эти обвинения абсолютно беспочвенны. Ядерная доктрина России не изменилась и по-прежнему предусматривает применение ядерного оружия только в двух случаях: в ответ на ядерный удар противника либо при наличии угрозы существованию России, даже если против нее применяются обычные средства вооружения", - сказал Шойгу на Сяншаньском форуме.

https://ria.ru/20231030/dvzyai-1906065457.html

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