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Шойгу: обвинения в снижении порога применения ядерного оружия беспочвены - РИА Новости, 30.10.2023
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05:37 30.10.2023 (обновлено: 05:45 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/obvineniya-1906065343.html
Шойгу: обвинения в снижении порога применения ядерного оружия беспочвены
Шойгу: обвинения в снижении порога применения ядерного оружия беспочвены - РИА Новости, 30.10.2023
Шойгу: обвинения в снижении порога применения ядерного оружия беспочвены
Министр обороны Сергей Шойгу назвал беспочвенными претензии Запада в адрес России по поводу мнимого снижения порога применения ядерного оружия. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T05:37
2023-10-30T05:45
россия
сергей шойгу
в мире
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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу назвал беспочвенными претензии Запада в адрес России по поводу мнимого снижения порога применения ядерного оружия. "Эти обвинения абсолютно беспочвенны. Ядерная доктрина России не изменилась и по-прежнему предусматривает применение ядерного оружия только в двух случаях: в ответ на ядерный удар противника либо при наличии угрозы существованию России, даже если против нее применяются обычные средства вооружения", - сказал Шойгу на Сяншаньском форуме.
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россия, сергей шойгу, в мире
Россия, Сергей Шойгу, В мире
Шойгу: обвинения в снижении порога применения ядерного оружия беспочвены

Шойгу: обвинения России в снижении порога применения ЯО не имеют оснований

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу назвал беспочвенными претензии Запада в адрес России по поводу мнимого снижения порога применения ядерного оружия.
"Эти обвинения абсолютно беспочвенны. Ядерная доктрина России не изменилась и по-прежнему предусматривает применение ядерного оружия только в двух случаях: в ответ на ядерный удар противника либо при наличии угрозы существованию России, даже если против нее применяются обычные средства вооружения", - сказал Шойгу на Сяншаньском форуме.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Шойгу заявил, что речи о разрушении ДВЗЯИ не идет
05:42
 
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