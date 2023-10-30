https://ria.ru/20231030/obvineniya-1906065343.html
Шойгу: обвинения в снижении порога применения ядерного оружия беспочвены
Шойгу: обвинения в снижении порога применения ядерного оружия беспочвены - РИА Новости, 30.10.2023
Шойгу: обвинения в снижении порога применения ядерного оружия беспочвены
Министр обороны Сергей Шойгу назвал беспочвенными претензии Запада в адрес России по поводу мнимого снижения порога применения ядерного оружия. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T05:37
2023-10-30T05:37
2023-10-30T05:45
россия
сергей шойгу
в мире
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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу назвал беспочвенными претензии Запада в адрес России по поводу мнимого снижения порога применения ядерного оружия. "Эти обвинения абсолютно беспочвенны. Ядерная доктрина России не изменилась и по-прежнему предусматривает применение ядерного оружия только в двух случаях: в ответ на ядерный удар противника либо при наличии угрозы существованию России, даже если против нее применяются обычные средства вооружения", - сказал Шойгу на Сяншаньском форуме.
https://ria.ru/20231030/dvzyai-1906065457.html
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россия, сергей шойгу, в мире
Россия, Сергей Шойгу, В мире
Шойгу: обвинения в снижении порога применения ядерного оружия беспочвены
Шойгу: обвинения России в снижении порога применения ЯО не имеют оснований