https://ria.ru/20231030/obstrel-1906288860.html

Украинские войска обстреляли районы Донецка ракетами из РСЗО

Украинские войска обстреляли районы Донецка ракетами из РСЗО - РИА Новости, 30.10.2023

Украинские войска обстреляли районы Донецка ракетами из РСЗО

Украинские войска в 20.55 выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T21:03

2023-10-30T21:03

2023-10-30T21:12

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839900453_0:85:3037:1793_1920x0_80_0_0_84a5b415b47230bfbfc41cd967e748e5.jpg

ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Украинские войска в 20.55 выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.55 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия