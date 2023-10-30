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Украинские войска обстреляли районы Донецка ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли районы Донецка ракетами из РСЗО - РИА Новости, 30.10.2023
Украинские войска обстреляли районы Донецка ракетами из РСЗО
Украинские войска в 20.55 выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T21:03
2023-10-30T21:03
2023-10-30T21:12
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Украинские войска в 20.55 выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.55 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли районы Донецка ракетами из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по районам Донецка восемь ракет из РСЗО