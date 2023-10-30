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Житель Владимировки в ДНР получил ранение при обстреле украинских войск
Житель Владимировки в ДНР получил ранение при обстреле украинских войск - РИА Новости, 30.10.2023
Житель Владимировки в ДНР получил ранение при обстреле украинских войск
Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Владимировка украинскими войсками, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T16:18
2023-10-30T16:18
2023-10-30T16:18
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ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Владимировка украинскими войсками, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 30 октября по состоянию на 16.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Владимировка: - по улице Грушевой, 168 ранен мужчина 1967 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало, что в 12.00 украинские войска открыли огонь по Владимировке, выпустив по населенному пункту четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Кроме того, с 12.50 до 13.30 обстрелу подвергались Киевский и Петровский районы Донецка, по которым было выпущено в общей сложности шесть снарядов из "натовской" артиллерии. Поселок Владимировка находится менее чем в десяти километрах к востоку от Угледара, который находится в непосредственной близости от линии фронта.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Житель Владимировки в ДНР получил ранение при обстреле украинских войск
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