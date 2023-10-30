https://ria.ru/20231030/obstrel-1906213669.html

Житель Владимировки в ДНР получил ранение при обстреле украинских войск

Житель Владимировки в ДНР получил ранение при обстреле украинских войск - РИА Новости, 30.10.2023

Житель Владимировки в ДНР получил ранение при обстреле украинских войск

Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Владимировка украинскими войсками, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T16:18

2023-10-30T16:18

2023-10-30T16:18

специальная военная операция на украине

происшествия

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донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Владимировка украинскими войсками, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 30 октября по состоянию на 16.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Владимировка: - по улице Грушевой, 168 ранен мужчина 1967 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало, что в 12.00 украинские войска открыли огонь по Владимировке, выпустив по населенному пункту четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Кроме того, с 12.50 до 13.30 обстрелу подвергались Киевский и Петровский районы Донецка, по которым было выпущено в общей сложности шесть снарядов из "натовской" артиллерии. Поселок Владимировка находится менее чем в десяти километрах к востоку от Угледара, который находится в непосредственной близости от линии фронта.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, донбасс