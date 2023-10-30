https://ria.ru/20231030/noyabrskie-1906196127.html
Эксперты сообщили, как подорожали путевки по России на ноябрьские праздники
Эксперты сообщили, как подорожали путевки по России на ноябрьские праздники - РИА Новости, 30.10.2023
Эксперты сообщили, как подорожали путевки по России на ноябрьские праздники
Путевки по России в период ноябрьских мини-каникул, с 4 по 6 ноября, выросли в цене на 10-15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T15:41
2023-10-30T15:41
2023-10-30T15:41
туризм
новости - туризм
россия
московская область (подмосковье)
сочи
сергей ромашкин
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901403493_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_430131608e39207f7f6fc7ce135f6cb9.jpg
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Путевки по России в период ноябрьских мини-каникул, с 4 по 6 ноября, выросли в цене на 10-15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает АТОР. Быстрее всего увеличилась стоимость номеров в Кавминводах и Подмосковье. При этом эксперты видят некоторое снижение средней цены в Сочи.Лидер спроса – Краснодарский край. Минводы и Московская область входят в тройку самых востребованных направлений.При этом в ассоциации уточнили, что в целом по рынку объем продаж туров по России на ноябрьские праздники за год вырос незначительно. Зато на десять, а то и 15 процентов активнее соотечественники стали ездить за границу."Ноябрьские праздники постепенно уходят из внутреннего туристического "календаря", многие путешественники их уже не замечают. В этом году у нас спрос на них примерно соответствует выходным 28 и 29 октября. Основной интерес туристов сейчас – Новый год и Рождество", – отметил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.
https://ria.ru/20231030/dagestan-1906150752.html
россия
московская область (подмосковье)
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901403493_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_944cfc8119881877dc8183c09b978334.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, московская область (подмосковье), сочи, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Московская область (Подмосковье), Сочи, Сергей Ромашкин, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм, отдых в России
Эксперты сообщили, как подорожали путевки по России на ноябрьские праздники
АТОР: туры по России на ноябрьские праздники подорожали на десять процентов