https://ria.ru/20231030/noyabrskie-1906196127.html

Эксперты сообщили, как подорожали путевки по России на ноябрьские праздники

Эксперты сообщили, как подорожали путевки по России на ноябрьские праздники - РИА Новости, 30.10.2023

Эксперты сообщили, как подорожали путевки по России на ноябрьские праздники

Путевки по России в период ноябрьских мини-каникул, с 4 по 6 ноября, выросли в цене на 10-15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T15:41

2023-10-30T15:41

2023-10-30T15:41

туризм

новости - туризм

россия

московская область (подмосковье)

сочи

сергей ромашкин

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Путевки по России в период ноябрьских мини-каникул, с 4 по 6 ноября, выросли в цене на 10-15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает АТОР. Быстрее всего увеличилась стоимость номеров в Кавминводах и Подмосковье. При этом эксперты видят некоторое снижение средней цены в Сочи.Лидер спроса – Краснодарский край. Минводы и Московская область входят в тройку самых востребованных направлений.При этом в ассоциации уточнили, что в целом по рынку объем продаж туров по России на ноябрьские праздники за год вырос незначительно. Зато на десять, а то и 15 процентов активнее соотечественники стали ездить за границу."Ноябрьские праздники постепенно уходят из внутреннего туристического "календаря", многие путешественники их уже не замечают. В этом году у нас спрос на них примерно соответствует выходным 28 и 29 октября. Основной интерес туристов сейчас – Новый год и Рождество", – отметил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

https://ria.ru/20231030/dagestan-1906150752.html

россия

московская область (подмосковье)

сочи

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мария Селиванова

новости - туризм, россия, московская область (подмосковье), сочи, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, отдых в россии