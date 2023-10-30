https://ria.ru/20231030/netanyakhu-1906123576.html

СМИ: в партии Нетаньяху считают, что он не удержится у власти

СМИ: в партии Нетаньяху считают, что он не удержится у власти - РИА Новости, 30.10.2023

СМИ: в партии Нетаньяху считают, что он не удержится у власти

В партии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "Ликуд" считают, что он борется за свое политическое выживание и не удержится у власти на фоне обострения... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T12:03

2023-10-30T12:03

2023-10-30T12:03

в мире

израиль

палестина

биньямин нетаньяху

ликуд

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. В партии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "Ликуд" считают, что он борется за свое политическое выживание и не удержится у власти на фоне обострения палестино-израильского конфликта, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей "Ликуд". Нетаньяху занимается политикой более 35 лет. Как отмечает издание, за это время он создал образ "ястреба", готового противостоять как Палестине, так и Ирану. При этом, пишет Wall Street Journal, атака палестинского движения ХАМАС 7 октября разрушила этот имидж, поскольку в Израиле ее называют худшим провалом в сфере безопасности и разведки за 75 лет. По словам высокопоставленного члена партии "Ликуд", обострение конфликта для Нетаньяху означает "конец игры". "Вы найдете очень мало людей, которые считают иначе", - сказал он изданию. Как заявил Wall Street Journal другой высокопоставленный член "Ликуд", судьба Нетаньяху зависит от развития конфликта в секторе Газа, но он вряд ли останется на посту лидера партии и премьера Израиля. Издание отмечает, что даже если Израиль победит в конфликте, это может не спасти политическую карьеру Нетаньяху. Ранее Нетаньяху разместил в соцсети Х сообщение, где утверждал, что не был предупрежден о военных намерениях со стороны палестинского движения ХАМАС перед атакой 7 октября. После этого на премьера обрушилась критика. Лидер израильской оппозиции Яир Лапид заявил, что Нетаньяху "пересек красную черту", обвиняя армию и службы безопасности страны в неудачах. Нетаньяху удалил пост и принес свои извинения. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231026/oon-1905203166.html

https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, ликуд, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году