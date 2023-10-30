https://ria.ru/20231030/nauka-1906102248.html

Правительство упростило систему аттестации соискателей ученой степени

Правительство упростило систему аттестации соискателей ученой степени - РИА Новости, 30.10.2023

Правительство упростило систему аттестации соискателей ученой степени

Правительство РФ усовершенствовало систему научной аттестации, теперь соискатели учёной степени кандидата наук смогут защищать диссертацию в виде научного... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T10:54

2023-10-30T10:54

2023-10-30T10:54

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Правительство РФ усовершенствовало систему научной аттестации, теперь соискатели учёной степени кандидата наук смогут защищать диссертацию в виде научного доклада на основе ранее опубликованных работ, сообщается на сайте кабмина. "Соискатели ученой степени кандидата наук смогут защищать диссертацию в виде научного доклада, подготовленного на основе ранее опубликованных работ. Постановление, вносящее соответствующие изменения в положение о присуждении учёных степеней, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении кабмина. Теперь, как уточнили в кабмине, аспиранты-очники, имеющие не менее 10 научных публикаций, значимых для развития науки, техники и технологий, смогут при желании представлять на защиту диссертацию в виде доклада, содержащего обзор таких статей. "Тем самым аспиранты смогут уделять больше внимания своим исследованиям и быстрее выходить на защиту кандидатской диссертации", - пояснили в кабмине. Там напомнили, что в 2021 году такой порядок защиты диссертации был установлен для соискателей степени доктора наук. Было определено, что у соискателей докторской степени в области гуманитарных, экономических и общественных наук должно быть не менее 50 научных публикаций. "Отныне это правило будет распространяться и на другие научные области. Таким образом, для всех ученых, защищающих докторскую диссертацию, устанавливаются одинаковые требования", - отмечено в сообщении. Помимо этого, изменения в положение о присуждении учёных степеней предусматривают возможность создания "разовых" диссертационных советов. Это необходимо для защиты конкретных научных работ, специфика которых не совпадает с компетенциями постоянно действующего диссертационного совета, уточнили в правительстве. "Ещё одно изменение касается поэтапного внедрения электронного документооборота при представлении аттестационных дел соискателей учёных степеней. Оно позволит существенно ускорить процесс государственной научной аттестации. С конца октября 2023 года до 15 апреля 2024 года вместе с бумажной копией аттестационного дела диссертационные советы будут представлять в Минобр электронные версии дел", - указано в сообщении кабмина. Представители диссоветов для этого должны будут воспользоваться Федеральной информационной системой государственной научной аттестации. После указанного срока аттестационные дела будут рассматриваться только в электронном виде, отмечено в сообщении.

https://ria.ru/20230513/plagiat-1871453695.html

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россия, михаил мишустин