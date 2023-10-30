https://ria.ru/20231030/nauka-1905575966.html

Российские ученые научились использовать уникальный оптический эффект

Российские ученые научились использовать уникальный оптический эффект - РИА Новости, 30.10.2023

Российские ученые научились использовать уникальный оптический эффект

Редкое оптическое явление, позволяющее разработать спектрометры и лазеры нового поколения, объяснили ученые Самарского университета. Результаты опубликованы в... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T07:00

2023-10-30T07:00

2023-10-30T07:00

наука

россия

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

самарский университет

самара

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Редкое оптическое явление, позволяющее разработать спектрометры и лазеры нового поколения, объяснили ученые Самарского университета. Результаты опубликованы в журнале Photonics.Важным свойством колебательных процессов, в том числе оптических, является “добротность резонанса”, описывающая то, как быстро колебания затухают: чем выше добротность системы, тем медленнее они затухают и тем меньше потери энергии, объяснили исследователи.Особые резонансы, которые не затухают во времени, то есть имеют бесконечную добротность, называются связанными состояниями в континууме (ССК).Несмотря на то, что ССК – математическая абстракция, на практике могут быть реализованы структуры с резонансами очень высокой добротности, так называемые квази-ССК, рассказали специалисты. Отличие таких систем – крайне высокие функциональные характеристики.Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева разработали математическую модель, объясняющую формирование эффекта ССК в каскадных оптических структурах, также называемых ловушками для света.“Нами получены явные аналитические условия, при которых возможно существование ССК в резонансных структурах. Предложенная математическая модель отличается простотой и эффективностью, она позволяет объяснять и предсказывать возникновение данного эффекта”, – рассказал доцент кафедры технической кибернетики Самарского университета Никита Головастиков.В оптике и фотонике получение высокодобротных резонансов, по словам ученых, является ключом к разработке компактных резонаторов для передовых лазерных устройств, а также узкополосных оптических фильтров для систем высокоточного спектрального анализа.Использование ССК позволит, например, создать высокоточные датчики концентрации химических веществ и ряд других спектральных сенсоров, объяснили специалисты.“Точность наших теоретических моделей подтверждается результатами строгого моделирования на основе численного решения уравнений Максвелла”, – отметил Головастиков.На данном этапе научный коллектив намерен обобщить разработанные модели для описания ССК в других структурах и для изучения других резонансных явлений.Самарский университет – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20220209/samarskiy_universitet-1771706262.html

https://ria.ru/20220426/mtusi-1785272868.html

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россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, самарский университет, самара