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В России создали безопасные методы обогащения растений селеном и йодом - РИА Новости, 30.10.2023
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Наука
 
03:00 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/nauka-1905176442.html
В России создали безопасные методы обогащения растений селеном и йодом
В России создали безопасные методы обогащения растений селеном и йодом - РИА Новости, 30.10.2023
В России создали безопасные методы обогащения растений селеном и йодом
Ученые ТюмГУ в составе международного научного коллектива разработали экологически безопасные методы обогащения сельскохозяйственных культур селеном и йодом в... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T03:00
2023-10-30T03:00
наука
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
тюменский государственный университет
тюмень
россия
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Ученые ТюмГУ в составе международного научного коллектива разработали экологически безопасные методы обогащения сельскохозяйственных культур селеном и йодом в условиях Западной Сибири. Внедрение этих методов в сельском хозяйстве уже показало эффект с точки зрения оптимизации элементного состава кормов. Результаты исследования опубликованы в высокорейтинговом научном журнале Plants.Дефицит, избыток или дисбаланс микроэлементов в продуктах питания и объектах окружающей среды вызывает целый ряд нарушений здоровья человека и животных, отмечают исследователи Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Особенно это актуально для территорий, где из-за антропогенного воздействия или естественных природных причин существует недостаток или дисбаланс химических элементов в системе "почва – растение – животное – человек".Одними из наиболее распространенных являются йододефицитные и селенодефицитные состояния, и перед учеными стоит важная задача – разработать меры, чтобы исправить недостаток селена и йода в пищевых цепях. Перспективным считается агрохимический метод – обогащение растений, составляющих кормовую базу животных и человека, с помощью удобрений, содержащих селен и йод. Такой метод позволяет не только перевести эти микроэлементы в безопасную и доступную для животных и человека органическую форму, но и улучшить урожайность и качество растений.В то же время несбалансированное, избыточное поступление селена и йода в растения может сделать растения экологически небезопасными. Поэтому необходимы исследования по прогнозу и нормированию содержания микроэлементов в почве и растениях.Чтобы оценить, насколько обогащение сельскохозяйственной продукции селеном и йодом эффективно и безопасно для человека и животных, ученые ТюмГУ изучили действие химических элементов в системе "почва – растение – животное". Для этого они много лет проводили опыты на некоторых кормовых, зерновых, бобовых и овощных культурах.Исследования проводились в условиях подтаежной и лесостепной зон Западной Сибири (Омская, Тюменская области). Участники научной группы из Национального центра общественного здоровья Монголии провели аналогичные исследования с зерновыми и овощными культурами в условиях севера Монголии."Аналогичные исследования по обогащению сельскохозяйственных культур проводятся и другими научными коллективами. Здесь очень важен региональный аспект исследований, поскольку климатические, почвенные и другие условия территории определяют эффективность применения удобрений", – рассказала заведующая кафедрой геоэкологии и природопользования ТюмГУ Анна Синдирева.По ее словам, впервые в условиях Западной Сибири ученые оценили с агрономической и с санитарно-гигиенической точки зрения эффективность применения селен- и йодсодержащих удобрений для различных видов сельскохозяйственных культур. Они установили потребность растений в микроэлементах, особенности воздействия селена и йода на химический состав почвы и растений. Это позволило найти наиболее эффективные приемы и дозы внесения микроэлементов."Необходимо отметить, что только полевыми исследованиями с растениями мы не ограничиваемся. Полученная обогащенная продукция поступает в рацион лабораторных животных – крыс, кроликов. Затем мы оцениваем изменения в органах животных при кормлении растениями, обогащенными йодом и селеном", – отметила Синдирева.Результаты исследования внедрены и используются в производственной деятельности агрохимических служб регионов, центров мониторинга состояния окружающей среды, природоохранных органах, хозяйствах области, а также в учебном процессе ТюмГУ. Ученые планируют разработать научно обоснованные рекомендации по коррекции микроэлементного статуса отдельных территорий России и Монголии.Исследования поддержаны совместным Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и Министерством образования, культуры, науки и спорта Монголии.
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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, тюменский государственный университет, тюмень, россия
Наука, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия

В России создали безопасные методы обогащения растений селеном и йодом

© iStock.com / LukaTDBСадовник сажает росток
Садовник сажает росток - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© iStock.com / LukaTDB
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Ученые ТюмГУ в составе международного научного коллектива разработали экологически безопасные методы обогащения сельскохозяйственных культур селеном и йодом в условиях Западной Сибири. Внедрение этих методов в сельском хозяйстве уже показало эффект с точки зрения оптимизации элементного состава кормов. Результаты исследования опубликованы в высокорейтинговом научном журнале Plants.
Дефицит, избыток или дисбаланс микроэлементов в продуктах питания и объектах окружающей среды вызывает целый ряд нарушений здоровья человека и животных, отмечают исследователи Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Особенно это актуально для территорий, где из-за антропогенного воздействия или естественных природных причин существует недостаток или дисбаланс химических элементов в системе "почва – растение – животное – человек".
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Одними из наиболее распространенных являются йододефицитные и селенодефицитные состояния, и перед учеными стоит важная задача – разработать меры, чтобы исправить недостаток селена и йода в пищевых цепях. Перспективным считается агрохимический метод – обогащение растений, составляющих кормовую базу животных и человека, с помощью удобрений, содержащих селен и йод. Такой метод позволяет не только перевести эти микроэлементы в безопасную и доступную для животных и человека органическую форму, но и улучшить урожайность и качество растений.
В то же время несбалансированное, избыточное поступление селена и йода в растения может сделать растения экологически небезопасными. Поэтому необходимы исследования по прогнозу и нормированию содержания микроэлементов в почве и растениях.
Чтобы оценить, насколько обогащение сельскохозяйственной продукции селеном и йодом эффективно и безопасно для человека и животных, ученые ТюмГУ изучили действие химических элементов в системе "почва – растение – животное". Для этого они много лет проводили опыты на некоторых кормовых, зерновых, бобовых и овощных культурах.
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Исследования проводились в условиях подтаежной и лесостепной зон Западной Сибири (Омская, Тюменская области). Участники научной группы из Национального центра общественного здоровья Монголии провели аналогичные исследования с зерновыми и овощными культурами в условиях севера Монголии.
«
"Аналогичные исследования по обогащению сельскохозяйственных культур проводятся и другими научными коллективами. Здесь очень важен региональный аспект исследований, поскольку климатические, почвенные и другие условия территории определяют эффективность применения удобрений", – рассказала заведующая кафедрой геоэкологии и природопользования ТюмГУ Анна Синдирева.
© Фото из личного архива Анны СиндиревойПроведение полевых опытов по обогащению селеном и йодом овощных культур (экспериментальный участок биостанции "Озеро Кучак" ТюмГУ)
Проведение полевых опытов по обогащению селеном и йодом овощных культур (экспериментальный участок биостанции Озеро Кучак ТюмГУ)
Проведение полевых опытов по обогащению селеном и йодом овощных культур (экспериментальный участок биостанции "Озеро Кучак" ТюмГУ)
© Фото из личного архива Анны Синдиревой
1 из 5
© Фото из личного архива Анны СиндиревойПроведение полевых опытов по обогащению селеном и йодом овощных культур (экспериментальный участок биостанции "Озеро Кучак" ТюмГУ)
Проведение полевых опытов по обогащению селеном и йодом овощных культур (экспериментальный участок биостанции Озеро Кучак ТюмГУ)
Проведение полевых опытов по обогащению селеном и йодом овощных культур (экспериментальный участок биостанции "Озеро Кучак" ТюмГУ)
© Фото из личного архива Анны Синдиревой
2 из 5
© Фото из личного архива Анны СиндиревойПроведение полевых опытов по обогащению селеном и йодом овощных культур (экспериментальный участок биостанции "Озеро Кучак" ТюмГУ)
Проведение полевых опытов по обогащению селеном и йодом овощных культур (экспериментальный участок биостанции Озеро Кучак ТюмГУ)
Проведение полевых опытов по обогащению селеном и йодом овощных культур (экспериментальный участок биостанции "Озеро Кучак" ТюмГУ)
© Фото из личного архива Анны Синдиревой
3 из 5
© Фото из личного архива Анны СиндиревойПроведение полевых опытов по обогащению селеном и йодом овощных культур (экспериментальный участок биостанции "Озеро Кучак" ТюмГУ)
Проведение полевых опытов по обогащению селеном и йодом овощных культур (экспериментальный участок биостанции Озеро Кучак ТюмГУ)
Проведение полевых опытов по обогащению селеном и йодом овощных культур (экспериментальный участок биостанции "Озеро Кучак" ТюмГУ)
© Фото из личного архива Анны Синдиревой
4 из 5
© Фото из личного архива Анны СиндиревойПроведение полевых опытов по обогащению селеном и йодом овощных культур (экспериментальный участок биостанции "Озеро Кучак" ТюмГУ)
Проведение полевых опытов по обогащению селеном и йодом овощных культур (экспериментальный участок биостанции Озеро Кучак ТюмГУ)
Проведение полевых опытов по обогащению селеном и йодом овощных культур (экспериментальный участок биостанции "Озеро Кучак" ТюмГУ)
© Фото из личного архива Анны Синдиревой
5 из 5
Проведение полевых опытов по обогащению селеном и йодом овощных культур (экспериментальный участок биостанции "Озеро Кучак" ТюмГУ)
© Фото из личного архива Анны Синдиревой
1 из 5
Проведение полевых опытов по обогащению селеном и йодом овощных культур (экспериментальный участок биостанции "Озеро Кучак" ТюмГУ)
© Фото из личного архива Анны Синдиревой
2 из 5
Проведение полевых опытов по обогащению селеном и йодом овощных культур (экспериментальный участок биостанции "Озеро Кучак" ТюмГУ)
© Фото из личного архива Анны Синдиревой
3 из 5
Проведение полевых опытов по обогащению селеном и йодом овощных культур (экспериментальный участок биостанции "Озеро Кучак" ТюмГУ)
© Фото из личного архива Анны Синдиревой
4 из 5
Проведение полевых опытов по обогащению селеном и йодом овощных культур (экспериментальный участок биостанции "Озеро Кучак" ТюмГУ)
© Фото из личного архива Анны Синдиревой
5 из 5
По ее словам, впервые в условиях Западной Сибири ученые оценили с агрономической и с санитарно-гигиенической точки зрения эффективность применения селен- и йодсодержащих удобрений для различных видов сельскохозяйственных культур. Они установили потребность растений в микроэлементах, особенности воздействия селена и йода на химический состав почвы и растений. Это позволило найти наиболее эффективные приемы и дозы внесения микроэлементов.
"Необходимо отметить, что только полевыми исследованиями с растениями мы не ограничиваемся. Полученная обогащенная продукция поступает в рацион лабораторных животных – крыс, кроликов. Затем мы оцениваем изменения в органах животных при кормлении растениями, обогащенными йодом и селеном", – отметила Синдирева.
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Результаты исследования внедрены и используются в производственной деятельности агрохимических служб регионов, центров мониторинга состояния окружающей среды, природоохранных органах, хозяйствах области, а также в учебном процессе ТюмГУ. Ученые планируют разработать научно обоснованные рекомендации по коррекции микроэлементного статуса отдельных территорий России и Монголии.
Исследования поддержаны совместным Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и Министерством образования, культуры, науки и спорта Монголии.
 
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