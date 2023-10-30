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Шойгу рассказал, как Запад продвигает силы НАТО в Азии - РИА Новости, 30.10.2023
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05:27 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/nato-1906064725.html
Шойгу рассказал, как Запад продвигает силы НАТО в Азии
Шойгу рассказал, как Запад продвигает силы НАТО в Азии - РИА Новости, 30.10.2023
Шойгу рассказал, как Запад продвигает силы НАТО в Азии
Концепция Запада о "неделимости безопасности Евроатлантики и ИндоТихоокеанского региона" призвана обосновать появление в Азии сил НАТО, заявил министр обороны... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T05:27
2023-10-30T05:27
россия
европа
китай
сергей шойгу
нато
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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Концепция Запада о "неделимости безопасности Евроатлантики и ИндоТихоокеанского региона" призвана обосновать появление в Азии сил НАТО, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. "Спровоцировав острый кризис в Европе, Запад стремится распространить конфликтный потенциал на Азиатско-Тихоокеанский регион, причем по нескольким направлениям", - сказал он на Сяншаньском форуме. По его словам, "непосредственная вовлеченность в противостояние государств, обладающих ядерным арсеналом, кратно умножает стратегические риски". "В последнее время отмечаются активные попытки размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе силового потенциала НАТО. Навязываемая западниками концепция "неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона" призвана обосновать появление в Азии сил и инфраструктуры Альянса", - отметил министр обороны России. По его словам, "такой подход разительно отличается от продвигаемого Россией и Китаем принципа неделимости безопасности". "Он не допускает обеспечения собственной безопасности за счет безопасности других", - подчеркнул Шойгу.
https://ria.ru/20231030/shoygu-1906063882.html
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россия, европа, китай, сергей шойгу, нато, в мире
Россия, Европа, Китай, Сергей Шойгу, НАТО, В мире
Шойгу рассказал, как Запад продвигает силы НАТО в Азии

Шойгу: Запад пытается обосновать появление в Азии сил НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Концепция Запада о "неделимости безопасности Евроатлантики и ИндоТихоокеанского региона" призвана обосновать появление в Азии сил НАТО, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«
"Спровоцировав острый кризис в Европе, Запад стремится распространить конфликтный потенциал на Азиатско-Тихоокеанский регион, причем по нескольким направлениям", - сказал он на Сяншаньском форуме.
По его словам, "непосредственная вовлеченность в противостояние государств, обладающих ядерным арсеналом, кратно умножает стратегические риски".
"В последнее время отмечаются активные попытки размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе силового потенциала НАТО. Навязываемая западниками концепция "неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона" призвана обосновать появление в Азии сил и инфраструктуры Альянса", - отметил министр обороны России.
По его словам, "такой подход разительно отличается от продвигаемого Россией и Китаем принципа неделимости безопасности".
"Он не допускает обеспечения собственной безопасности за счет безопасности других", - подчеркнул Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Шойгу рассказал, к чем приведет линия Запада на обострение
05:13
 
РоссияЕвропаКитайСергей ШойгуНАТОВ мире
 
 
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