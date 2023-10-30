https://ria.ru/20231030/narusheniya-1906247370.html
ЦБ предложил смягчить ответственность по валютным нарушениям из-за санкций
ЦБ предложил смягчить ответственность по валютным нарушениям из-за санкций - РИА Новости, 30.10.2023
ЦБ предложил смягчить ответственность по валютным нарушениям из-за санкций
Банк России поддерживает максимальное смягчение административной ответственности за нарушения валютного законодательства, связанные с введением санкций,... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T17:29
2023-10-30T17:29
2023-10-30T17:35
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Банк России поддерживает максимальное смягчение административной ответственности за нарушения валютного законодательства, связанные с введением санкций, говорится в проекте основных направлений развития финрынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов. "Оправдано максимальное смягчение административной ответственности за нарушения требований валютного законодательства, связанные с введением санкций", - считает ЦБ. Регулятор напомнил, что уже поддержал инициативу, предусматривающую неприменение мер административной ответственности к резиденту, нарушившему требования российского валютного законодательства, обусловленные применением недружественными государствами мер ограничительного характера.
https://ria.ru/20231002/sanktsii-1899790570.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, санкции в отношении россии
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Санкции в отношении России
ЦБ предложил смягчить ответственность по валютным нарушениям из-за санкций
ЦБ выступил за смягчение ответственности по валютным нарушениям из-за санкций