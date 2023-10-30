https://ria.ru/20231030/narusheniya-1906247370.html

ЦБ предложил смягчить ответственность по валютным нарушениям из-за санкций

ЦБ предложил смягчить ответственность по валютным нарушениям из-за санкций - РИА Новости, 30.10.2023

ЦБ предложил смягчить ответственность по валютным нарушениям из-за санкций

Банк России поддерживает максимальное смягчение административной ответственности за нарушения валютного законодательства, связанные с введением санкций,... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T17:29

2023-10-30T17:29

2023-10-30T17:35

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Банк России поддерживает максимальное смягчение административной ответственности за нарушения валютного законодательства, связанные с введением санкций, говорится в проекте основных направлений развития финрынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов. "Оправдано максимальное смягчение административной ответственности за нарушения требований валютного законодательства, связанные с введением санкций", - считает ЦБ. Регулятор напомнил, что уже поддержал инициативу, предусматривающую неприменение мер административной ответственности к резиденту, нарушившему требования российского валютного законодательства, обусловленные применением недружественными государствами мер ограничительного характера.

https://ria.ru/20231002/sanktsii-1899790570.html

россия

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2023

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, санкции в отношении россии