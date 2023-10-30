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ЦБ предложил смягчить ответственность по валютным нарушениям из-за санкций - РИА Новости, 30.10.2023
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17:29 30.10.2023 (обновлено: 17:35 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/narusheniya-1906247370.html
ЦБ предложил смягчить ответственность по валютным нарушениям из-за санкций
ЦБ предложил смягчить ответственность по валютным нарушениям из-за санкций - РИА Новости, 30.10.2023
ЦБ предложил смягчить ответственность по валютным нарушениям из-за санкций
Банк России поддерживает максимальное смягчение административной ответственности за нарушения валютного законодательства, связанные с введением санкций,... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T17:29
2023-10-30T17:35
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Банк России поддерживает максимальное смягчение административной ответственности за нарушения валютного законодательства, связанные с введением санкций, говорится в проекте основных направлений развития финрынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов. "Оправдано максимальное смягчение административной ответственности за нарушения требований валютного законодательства, связанные с введением санкций", - считает ЦБ. Регулятор напомнил, что уже поддержал инициативу, предусматривающую неприменение мер административной ответственности к резиденту, нарушившему требования российского валютного законодательства, обусловленные применением недружественными государствами мер ограничительного характера.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, санкции в отношении россии
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Санкции в отношении России
ЦБ предложил смягчить ответственность по валютным нарушениям из-за санкций

ЦБ выступил за смягчение ответственности по валютным нарушениям из-за санкций

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Банк России поддерживает максимальное смягчение административной ответственности за нарушения валютного законодательства, связанные с введением санкций, говорится в проекте основных направлений развития финрынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов.
"Оправдано максимальное смягчение административной ответственности за нарушения требований валютного законодательства, связанные с введением санкций", - считает ЦБ.
Регулятор напомнил, что уже поддержал инициативу, предусматривающую неприменение мер административной ответственности к резиденту, нарушившему требования российского валютного законодательства, обусловленные применением недружественными государствами мер ограничительного характера.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Европейская магия антироссийских санкций
2 октября, 08:00
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияСанкции в отношении России
 
 
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