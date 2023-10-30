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В Якутии дали 13 лет бывшему начальнику отдела полиции за взятки - РИА Новости, 30.10.2023
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13:17 30.10.2023 (обновлено: 13:19 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/mvd-1906146604.html
В Якутии дали 13 лет бывшему начальнику отдела полиции за взятки
В Якутии дали 13 лет бывшему начальнику отдела полиции за взятки - РИА Новости, 30.10.2023
В Якутии дали 13 лет бывшему начальнику отдела полиции за взятки
Экс-начальник отдела МВД экономической безопасности и противодействия коррупции в Нерюнгринском районе Якутии приговорен к 13 годам колонии за взятки, сообщает... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:17
2023-10-30T13:19
происшествия
нерюнгринский район
нерюнгри
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЯКУТСК, 30 окт - РИА Новости. Экс-начальник отдела МВД экономической безопасности и противодействия коррупции в Нерюнгринском районе Якутии приговорен к 13 годам колонии за взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Суд установил, что фигурант через посредников получал от предпринимателей, занимающихся незаконным хранением и сбытом контрафактного алкоголя, взятки на сумму свыше 3 миллионов рублей, обещая им покровительство и попустительство в пресечении незаконной деятельности. Ранее прокуратура сообщала о 5 эпизодах получения им взяток. "Суд… приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 7 000 000 рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, сроком на 7 лет, с лишением специального звания "майор полиции", - информирует пресс-служба. Приговор не вступил в законную силу. Экс-начальник отделения полиции по контролю за оборотом наркотиков в городе Нерюнгри, который, как сообщала прокуратура, выступал посредником в даче взятки фигуранту, в мае был осужден на 7 лет лишения свободы за получение взяток, посредничестве во взяточничестве, превышении должностных полномочий и мошенничестве.
https://ria.ru/20230929/arest-1899402505.html
https://ria.ru/20231026/fsb-1905326282.html
нерюнгринский район
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происшествия, нерюнгринский район, нерюнгри, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Нерюнгринский район, Нерюнгри, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Якутии дали 13 лет бывшему начальнику отдела полиции за взятки

Прокуратура: в Якутии дали 13 лет бывшему начальнику отдела МВД за взятки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЯКУТСК, 30 окт - РИА Новости. Экс-начальник отдела МВД экономической безопасности и противодействия коррупции в Нерюнгринском районе Якутии приговорен к 13 годам колонии за взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Суд установил, что фигурант через посредников получал от предпринимателей, занимающихся незаконным хранением и сбытом контрафактного алкоголя, взятки на сумму свыше 3 миллионов рублей, обещая им покровительство и попустительство в пресечении незаконной деятельности. Ранее прокуратура сообщала о 5 эпизодах получения им взяток.
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"Суд… приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 7 000 000 рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, сроком на 7 лет, с лишением специального звания "майор полиции", - информирует пресс-служба.
Приговор не вступил в законную силу.
Экс-начальник отделения полиции по контролю за оборотом наркотиков в городе Нерюнгри, который, как сообщала прокуратура, выступал посредником в даче взятки фигуранту, в мае был осужден на 7 лет лишения свободы за получение взяток, посредничестве во взяточничестве, превышении должностных полномочий и мошенничестве.
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ПроисшествияНерюнгринский районНерюнгриМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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