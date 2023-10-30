https://ria.ru/20231030/mvd-1906144921.html

В Белгороде поймали ворвавшегося в магазин голым и под наркотиками мужчину

В Белгороде поймали ворвавшегося в магазин голым и под наркотиками мужчину - РИА Новости, 30.10.2023

В Белгороде поймали ворвавшегося в магазин голым и под наркотиками мужчину

Сотрудники полиции привлекли к ответственности мужчину, который ворвался в магазин голым и под наркотиками, по его словам, он это сделал потому, что... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T13:11

2023-10-30T13:11

2023-10-30T13:17

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БЕЛГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции привлекли к ответственности мужчину, который ворвался в магазин голым и под наркотиками, по его словам, он это сделал потому, что "неизвестное существо догоняло и пыталось убить", сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области. Инцидент произошел вечером 27 октября в одном из магазинов в городе Белгород. После получения сообщения, на место происшествия были направлены сотрудники полиции. По прибытии полицейские задержали мужчину, которого до их приезда удерживали очевидцы. Оказалось, что 32-летний местный житель находился под воздействием наркотиков. В связи с его состоянием здоровья и для оказания помощи в срочном порядке его доставили в больницу. "В настоящее время сотрудниками полиции в отношении белгородца составлен административный материал по ч.1 ст.6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ). Санкция предусматривает наложение административного штрафа в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток", - говорится в сообщении УМВД. Пресс-служба опубликовала на сайте ведомства видео с извинениями мужчины за свое поведение. На нем, он рассказывает, что обнаружил пакет с неизвестной жидкостью за гаражами, попробовал, после чего его начало "сильно глючить". "Глючить стало настолько сильно, что просто не передать словами. Я начал раздеваться до гола дома, держался. Потом бегал по подъезду, потом выбежал на улицу. Выбежал на улицу, неизвестное мне существо догоняло меня, пыталось убить и первое, что было открыто, куда кинулся мой взгляд - это магазин "Фермер", - сказал в видеосообщении обвиняемый. Он обратился к жителям Белгородской области, просив прощения за свои действия, и выразил готовность принять наказание и исправить все разрушения, вызванные его поступками.

https://ria.ru/20231003/dymokhod-1900233016.html

https://ria.ru/20231003/dymokhod-1900233016.html

белгород

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происшествия, белгород, белгородская область, россия, общество, наркотики