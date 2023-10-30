https://ria.ru/20231030/musk-1906298735.html

СМИ раскрыли стоимость компании X Илона Маска

СМИ раскрыли стоимость компании X Илона Маска - РИА Новости, 30.10.2023

СМИ раскрыли стоимость компании X Илона Маска

Компания Илона Маска X, владеющая одноименной социальной сетью, оценивается в 19 миллиардов долларов согласно стоимости одной акции, выделяемой на сотрудника,... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T22:15

2023-10-30T22:15

2023-10-30T22:15

илон маск

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_238:0:2834:1460_1920x0_80_0_0_b847b6f6d9b2775ba4bac4dc98b84e5d.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Компания Илона Маска X, владеющая одноименной социальной сетью, оценивается в 19 миллиардов долларов согласно стоимости одной акции, выделяемой на сотрудника, сообщает журнал Fortune со ссылкой на источники. "Компания X, бывшая Twitter, сейчас оценивается в 19 миллиардов долларов, исходя из плана акционерного вознаграждения сотрудников компании", - пишет журнал со слов источников. Уточняется, что компания предоставляет сотрудникам вознаграждение в виде права на получение акций с ограниченным правом распоряжения, стоимость одной акции составляет 45 долларов. Журнал добавляет, что ранее, в марте, компания предложила сотрудникам акции, общую стоимость которых оценила в 20 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20231028/mask-1905797785.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

илон маск, экономика