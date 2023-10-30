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СМИ раскрыли стоимость компании X Илона Маска - РИА Новости, 30.10.2023
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22:15 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/musk-1906298735.html
СМИ раскрыли стоимость компании X Илона Маска
СМИ раскрыли стоимость компании X Илона Маска - РИА Новости, 30.10.2023
СМИ раскрыли стоимость компании X Илона Маска
Компания Илона Маска X, владеющая одноименной социальной сетью, оценивается в 19 миллиардов долларов согласно стоимости одной акции, выделяемой на сотрудника,... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T22:15
2023-10-30T22:15
илон маск
экономика
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Компания Илона Маска X, владеющая одноименной социальной сетью, оценивается в 19 миллиардов долларов согласно стоимости одной акции, выделяемой на сотрудника, сообщает журнал Fortune со ссылкой на источники. "Компания X, бывшая Twitter, сейчас оценивается в 19 миллиардов долларов, исходя из плана акционерного вознаграждения сотрудников компании", - пишет журнал со слов источников. Уточняется, что компания предоставляет сотрудникам вознаграждение в виде права на получение акций с ограниченным правом распоряжения, стоимость одной акции составляет 45 долларов. Журнал добавляет, что ранее, в марте, компания предложила сотрудникам акции, общую стоимость которых оценила в 20 миллиардов долларов.
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илон маск, экономика
Илон Маск, Экономика
СМИ раскрыли стоимость компании X Илона Маска

Fortune: компанию X Илона Маска оценили в 19 миллиардов долларов

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Компания Илона Маска X, владеющая одноименной социальной сетью, оценивается в 19 миллиардов долларов согласно стоимости одной акции, выделяемой на сотрудника, сообщает журнал Fortune со ссылкой на источники.
«
"Компания X, бывшая Twitter, сейчас оценивается в 19 миллиардов долларов, исходя из плана акционерного вознаграждения сотрудников компании", - пишет журнал со слов источников.
Уточняется, что компания предоставляет сотрудникам вознаграждение в виде права на получение акций с ограниченным правом распоряжения, стоимость одной акции составляет 45 долларов.
Журнал добавляет, что ранее, в марте, компания предложила сотрудникам акции, общую стоимость которых оценила в 20 миллиардов долларов.

X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.

Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
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