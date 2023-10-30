СМИ раскрыли стоимость компании X Илона Маска
Fortune: компанию X Илона Маска оценили в 19 миллиардов долларов
© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Компания Илона Маска X, владеющая одноименной социальной сетью, оценивается в 19 миллиардов долларов согласно стоимости одной акции, выделяемой на сотрудника, сообщает журнал Fortune со ссылкой на источники.
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"Компания X, бывшая Twitter, сейчас оценивается в 19 миллиардов долларов, исходя из плана акционерного вознаграждения сотрудников компании", - пишет журнал со слов источников.
Уточняется, что компания предоставляет сотрудникам вознаграждение в виде права на получение акций с ограниченным правом распоряжения, стоимость одной акции составляет 45 долларов.
Журнал добавляет, что ранее, в марте, компания предложила сотрудникам акции, общую стоимость которых оценила в 20 миллиардов долларов.
X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.