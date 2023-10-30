https://ria.ru/20231030/muftiy-1906172444.html

Муфтий отметил недопустимость упоминания Аллаха во время беспорядков

Муфтий отметил недопустимость упоминания Аллаха во время беспорядков - РИА Новости, 30.10.2023

Муфтий отметил недопустимость упоминания Аллаха во время беспорядков

Возвеличивание Аллаха уместно только в строго отведенное время, кричать "Аллах акбар!" во время незаконных шествий и выступлений непозволительно с точки зрения... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T14:42

2023-10-30T14:42

2023-10-30T14:42

религия

махачкала

северный кавказ

тель-авив

исмаил бердиев

сергей меликов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101168/26/1011682646_0:246:1312:983_1920x0_80_0_0_56365d6b0bfa6fb2b13e615a662149ee.jpg

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Возвеличивание Аллаха уместно только в строго отведенное время, кричать "Аллах акбар!" во время незаконных шествий и выступлений непозволительно с точки зрения норм ислама, заявил РИА Новости глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев. "Возвеличивание Всевышнего возгласом "Аллах акбар!" уместно только тогда, когда для этого есть весомый повод. Это делается во время религиозных праздников в мечети или собраний, радостных событий в семье. Возгласы "Аллах акбар!" во время незаконных шествий и манифестаций, как это случилось во время штурма аэропорта в Махачкале, непозволительны. Ничего общего с нашей религией не имеют те эпизоды, когда манифестанты кричали матерные слова вперемежку с такбиром ("Аллах акбар" - ред.)", - сказал Бердиев. Религиозный деятель подчеркнул, что такбир также произносится во время призыва к молитве и во время самого намаза. "В исламе категорически запрещаются богомерзкие слова. Правоверный вообще не имеет права, чтобы с его уст слетали матерные выражения. Мусульманин должен контролировать свои действия, в том числе, чтобы язык не молол почем зря, тем самым, показывая дурной пример своим собратьям", - заключил Бердиев. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации, временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней.

https://ria.ru/20231030/sinagoga-1906170611.html

https://ria.ru/20231030/soveschanie-1906170125.html

махачкала

северный кавказ

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

махачкала, северный кавказ, тель-авив, исмаил бердиев, сергей меликов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, беспорядки в аэропорту махачкалы