https://ria.ru/20231030/msk-1906197483.html
Найденный у станции метро в Москве предмет оказался обычной болванкой
Найденный у станции метро в Москве предмет оказался обычной болванкой - РИА Новости, 30.10.2023
Найденный у станции метро в Москве предмет оказался обычной болванкой
Найденный при земляных работах возле станции метро "Проспект Мира" на северо-востоке Москвы подозрительный предмет оказался обычной металлической болванкой,... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T15:44
2023-10-30T15:44
2023-10-30T15:44
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Найденный при земляных работах возле станции метро "Проспект Мира" на северо-востоке Москвы подозрительный предмет оказался обычной металлической болванкой, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее сообщалось об обнаружении при проведении земляных работ по адресу: проспект Мира, дом 41, строение 2, предмета, похожего на снаряд времен Великой Отечественной войны. Место находки было огорожено, вызваны саперы. "Круглая металлическая болванка", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва, россия, общество
Происшествия, Москва, Россия, Общество
Найденный у станции метро в Москве предмет оказался обычной болванкой
Найденный возле станции "Проспект Мира" в Москве предмет оказался болванкой
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Найденный при земляных работах возле станции метро "Проспект Мира" на северо-востоке Москвы подозрительный предмет оказался обычной металлической болванкой, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось об обнаружении при проведении земляных работ по адресу: проспект Мира, дом 41, строение 2, предмета, похожего на снаряд времен Великой Отечественной войны. Место находки было огорожено, вызваны саперы.
«
"Круглая металлическая болванка", - сказал собеседник агентства.
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