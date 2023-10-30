https://ria.ru/20231030/most-1906074871.html

На Крымском мосту возобновили движение

На Крымском мосту возобновили движение - РИА Новости, 30.10.2023

На Крымском мосту возобновили движение

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт после временного перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T08:22

2023-10-30T08:22

2023-10-30T08:34

общество

республика крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт после временного перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в понедельник в 07.36 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231030/katera-1906064292.html

республика крым

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, республика крым, крымский мост