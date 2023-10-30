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На Крымском мосту возобновили движение - РИА Новости, 30.10.2023
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08:22 30.10.2023 (обновлено: 08:34 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/most-1906074871.html
На Крымском мосту возобновили движение
На Крымском мосту возобновили движение - РИА Новости, 30.10.2023
На Крымском мосту возобновили движение
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт после временного перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T08:22
2023-10-30T08:34
общество
республика крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт после временного перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в понедельник в 07.36 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231030/katera-1906064292.html
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общество, республика крым, крымский мост
Общество, Республика Крым, Крымский мост
На Крымском мосту возобновили движение

Автомобильную часть Крымского моста открыли после приостановки движения

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкИнсталляция - символы Z и V на фоне Крымского моста
Инсталляция - символы Z и V на фоне Крымского моста - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Инсталляция - символы Z и V на фоне Крымского моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт после временного перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в понедельник в 07.36 мск.
«
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
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ОбществоРеспублика КрымКрымский мост
 
 
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