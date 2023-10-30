https://ria.ru/20231030/moskva-1906136411.html

Первый этап работ по благоустройству завершен возле метро "Медведково"

Первый этап работ по благоустройству завершен возле метро "Медведково" - РИА Новости, 30.10.2023

Первый этап работ по благоустройству завершен возле метро "Медведково"

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы первого этапа благоустройства возле станции метро "Медведково" на северо-востоке столицы,... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T12:44

2023-10-30T12:44

2023-10-30T12:44

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы первого этапа благоустройства возле станции метро "Медведково" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Главная задача этого проекта - улучшение пешеходной и транспортной доступности станции и расположенных рядом с ней остановок наземного общественного транспорта. В этом году провели первый этап, в рамках которого обновили улицу Грекова и участок улицы Широкая от дома 12а до дома 17 корпус 1", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные линии убрали в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложили почти 40 метров системы водостока. "В рамках проекта заменили покрытие тротуаров, в том числе восстановили разрушенные дорожки рядом с храмом-часовней в честь иконы Божией Матери "Утоли моя печали". Общая площадь пешеходной зоны составляет теперь более 23,5 тысячи квадратных метров. Отремонтировали покрытие дорог и въездов во дворы, наземные пешеходные переходы оборудовали 26 опорами контрастного освещения, организовали четыре дополнительные "зебры", установили 13 современных остановочных павильонов", - рассказал Бирюков. Он сообщил, что вместо стихийной парковки на улице Широкой возле кинотеатра "Ладога" сделали организованную на 22 машино-места, всего обустроили почти 120 парковочных мест. Бирюков отметил, что в ходе благоустройства обновили 95-метровую лестницу, соединяющую улицу Широкую и Заревый проезд. Вдоль нее установили фонари, а на площадках - скамейки, лавочки-клумбы, кадки с деревьями. Возле станции метро "Медведково" провели озеленение - разбили свыше 40 тысяч квадратных метров газона, поздней осенью высадят более 50 деревьев. "Второй этап работ запланирован на 2024 год и включает в себя обустройство разворотной площадки для общественного транспорта на пересечении улиц Широкая и Грекова со стороны южного выхода из метро", - добавил Бирюков.

https://realty.ria.ru/20231028/dom-1905697375.html

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Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, благоустройство