https://ria.ru/20231030/moskva-1906109622.html

Бочкарев рассказал о реализации программы реновации в Москве

Бочкарев рассказал о реализации программы реновации в Москве - РИА Новости, 30.10.2023

Бочкарев рассказал о реализации программы реновации в Москве

До конца года еще более 13 тысяч москвичей начнут осматривать новые квартиры и оформлять необходимые документы для переезда по программе реновации, сообщил... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T11:13

2023-10-30T11:13

2023-10-30T11:13

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. До конца года еще более 13 тысяч москвичей начнут осматривать новые квартиры и оформлять необходимые документы для переезда по программе реновации, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "Мы выполняем поручение мэра Москвы по ускорению сроков переселения по программе реновации. В трех районах столицы она уже завершена, еще в 11 районах реализация программы вышла на финальную стадию реализации. За оставшиеся месяцы этого года к переезду приступят еще более 13 тысяч москвичей", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Как уточняется в сообщении, с начала года по программе реновации в Москве построено 49 новостроек общей площадью квартир почти 800 тысяч квадратных метров. 38 новых домов передано под заселение, к переезду приступили 33,6 тысячи жителей. Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Всего к настоящему времени по программе реновации построено 277 домов площадью 3,9 миллиона квадратных метров.

https://ria.ru/20231030/moskva-1906107259.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы