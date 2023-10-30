https://ria.ru/20231030/moskva-1906109622.html
Бочкарев рассказал о реализации программы реновации в Москве
Бочкарев рассказал о реализации программы реновации в Москве - РИА Новости, 30.10.2023
Бочкарев рассказал о реализации программы реновации в Москве
До конца года еще более 13 тысяч москвичей начнут осматривать новые квартиры и оформлять необходимые документы для переезда по программе реновации, сообщил... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T11:13
2023-10-30T11:13
2023-10-30T11:13
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. До конца года еще более 13 тысяч москвичей начнут осматривать новые квартиры и оформлять необходимые документы для переезда по программе реновации, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "Мы выполняем поручение мэра Москвы по ускорению сроков переселения по программе реновации. В трех районах столицы она уже завершена, еще в 11 районах реализация программы вышла на финальную стадию реализации. За оставшиеся месяцы этого года к переезду приступят еще более 13 тысяч москвичей", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Как уточняется в сообщении, с начала года по программе реновации в Москве построено 49 новостроек общей площадью квартир почти 800 тысяч квадратных метров. 38 новых домов передано под заселение, к переезду приступили 33,6 тысячи жителей. Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Всего к настоящему времени по программе реновации построено 277 домов площадью 3,9 миллиона квадратных метров.
https://ria.ru/20231030/moskva-1906107259.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. До конца года еще более 13 тысяч москвичей начнут осматривать новые квартиры и оформлять необходимые документы для переезда по программе реновации, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"Мы выполняем поручение мэра Москвы по ускорению сроков переселения по программе реновации. В трех районах столицы она уже завершена, еще в 11 районах реализация программы вышла на финальную стадию реализации. За оставшиеся месяцы этого года к переезду приступят еще более 13 тысяч москвичей", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Бочкарев рассказал о застройке промзон в Москве
Как уточняется в сообщении, с начала года по программе реновации в Москве построено 49 новостроек общей площадью квартир почти 800 тысяч квадратных метров. 38 новых домов передано под заселение, к переезду приступили 33,6 тысячи жителей.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации
предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Всего к настоящему времени по программе реновации построено 277 домов площадью 3,9 миллиона квадратных метров.