https://ria.ru/20231030/moskalkova-1906048172.html

События в Махачкале направлены на разжигание розни, заявила Москалькова

События в Махачкале направлены на разжигание розни, заявила Москалькова - РИА Новости, 30.10.2023

События в Махачкале направлены на разжигание розни, заявила Москалькова

События в аэропорту Махачкалы направлены на разжигание межнациональной розни, их цель - дестабилизация гражданского мира в России, заявила в своем... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T00:12

2023-10-30T00:12

2023-10-30T01:02

махачкала

россия

происшествия

беспорядки в аэропорту махачкалы

татьяна москалькова

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. События в аэропорту Махачкалы направлены на разжигание межнациональной розни, их цель - дестабилизация гражданского мира в России, заявила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."События в аэропорту Махачкалы совершенно очевидно направлены на разжигание межнациональной розни и могут привести к грубейшим нарушениям прав человека. Цель - дестабилизация гражданского мира в России", - написала федеральный омбудсмен.Москалькова призвала граждан Дагестана "не поддаваться на провокации и строго следовать закону и призывам властей республики".Она напомнила заявление президента России на встрече с представителями религиозных конфессий о том, что каждый "в своих словах и поступках должен исходить из главного - что главное? - из коренных интересов нашего собственного многонационального народа, всегда помнить, что межнациональное и межрелигиозное согласие - это основа российской государственности".

махачкала

россия

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махачкала, россия, происшествия, беспорядки в аэропорту махачкалы, татьяна москалькова