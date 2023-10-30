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События в Махачкале направлены на разжигание розни, заявила Москалькова - РИА Новости, 30.10.2023
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00:12 30.10.2023 (обновлено: 01:02 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/moskalkova-1906048172.html
События в Махачкале направлены на разжигание розни, заявила Москалькова
События в Махачкале направлены на разжигание розни, заявила Москалькова - РИА Новости, 30.10.2023
События в Махачкале направлены на разжигание розни, заявила Москалькова
События в аэропорту Махачкалы направлены на разжигание межнациональной розни, их цель - дестабилизация гражданского мира в России, заявила в своем... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T00:12
2023-10-30T01:02
махачкала
россия
происшествия
беспорядки в аэропорту махачкалы
татьяна москалькова
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. События в аэропорту Махачкалы направлены на разжигание межнациональной розни, их цель - дестабилизация гражданского мира в России, заявила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."События в аэропорту Махачкалы совершенно очевидно направлены на разжигание межнациональной розни и могут привести к грубейшим нарушениям прав человека. Цель - дестабилизация гражданского мира в России", - написала федеральный омбудсмен.Москалькова призвала граждан Дагестана "не поддаваться на провокации и строго следовать закону и призывам властей республики".Она напомнила заявление президента России на встрече с представителями религиозных конфессий о том, что каждый "в своих словах и поступках должен исходить из главного - что главное? - из коренных интересов нашего собственного многонационального народа, всегда помнить, что межнациональное и межрелигиозное согласие - это основа российской государственности".
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махачкала, россия, происшествия, беспорядки в аэропорту махачкалы, татьяна москалькова
Махачкала, Россия, Происшествия, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Татьяна Москалькова
События в Махачкале направлены на разжигание розни, заявила Москалькова

Москалькова: события в Махачкале направлены на разжигание межнациональной розни

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. События в аэропорту Махачкалы направлены на разжигание межнациональной розни, их цель - дестабилизация гражданского мира в России, заявила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«
"События в аэропорту Махачкалы совершенно очевидно направлены на разжигание межнациональной розни и могут привести к грубейшим нарушениям прав человека. Цель - дестабилизация гражданского мира в России", - написала федеральный омбудсмен.
Москалькова призвала граждан Дагестана "не поддаваться на провокации и строго следовать закону и призывам властей республики".
Она напомнила заявление президента России на встрече с представителями религиозных конфессий о том, что каждый "в своих словах и поступках должен исходить из главного - что главное? - из коренных интересов нашего собственного многонационального народа, всегда помнить, что межнациональное и межрелигиозное согласие - это основа российской государственности".
 
МахачкалаРоссияПроисшествияБеспорядки в аэропорту МахачкалыТатьяна Москалькова
 
 
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