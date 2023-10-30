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В Молдавии оппозиционная партия "Шанс" выдвинет участников местных выборов - РИА Новости, 30.10.2023
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22:40 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/moldaviya-1906302401.html
В Молдавии оппозиционная партия "Шанс" выдвинет участников местных выборов
В Молдавии оппозиционная партия "Шанс" выдвинет участников местных выборов - РИА Новости, 30.10.2023
В Молдавии оппозиционная партия "Шанс" выдвинет участников местных выборов
Оппозиционная в Молдавии партия "Шанс" в случае снятия с выборов ее кандидатов на должность мэра городов Оргеев и Бельцы Виктории Шапы и Алексея Лунгу,... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T22:40
2023-10-30T22:40
в мире
молдавия
илан шор
майя санду
возрождение
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КИШИНЕВ, 30 окт – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шанс" в случае снятия с выборов ее кандидатов на должность мэра городов Оргеев и Бельцы Виктории Шапы и Алексея Лунгу, зарегистрирует других кандидатов, заявили в понедельник на брифинге перед Центризбиркомом представители политсилы. Центризбирком Молдавии на заседании в понедельник принял постановление об исключении в девяти населенных пунктах республики кандидатов от партии "Шанс" из предвыборной гонки на предстоящих местных выборах. Окончательное решение до 1 ноября должны принять местные окружные советы. Ранее глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяцэ направил в ЦИК письмо с предложением исключить из предвыборной гонки в местные кандидатов от партии "Шанс" на посты мэров городов Оргеев и Бельцы всего за несколько дней до выборов. СИБ утверждает, что эти кандидаты представляют опасность для государственной безопасности. В ходе заседания вице-председатель комиссии Павел Постика зачитал жалобу полиции относительно выявленных нарушений во время предвыборной агитации в ряде населенных пунктов республики, подчеркнув, что представители партии "Шанс" связаны с запрещенной политсилой "Шор", также оппозиционных политиков подозревают в финансовых правонарушениях и подкупе избирателей. Сторона защиты политсилы опровергла все обвинения. Тем не менее представитель Центризбиркома попросил поставить на голосование вопрос о снятии с выборов кандидатов от "Шанса". "Мы не сойдем с пути. Сегодня ЦИК еще раз доказал, что не является свободной структурой и обслуживает интересы криминального правящего большинства. На случай если я и моя коллега Виктория будут сняты с выборов, мы зарегистрируем новых кандидатов – Татьяны Кочу в Оргееве и Арины Коршиковой в Бельцах", - заявил лидер партии "Шанс" Лунгу. Эти же имена назвали и другие представители политсилы, которые пришли вечером к зданию республиканского ЦИКа. Также потенциальным новым кандидатам окажет поддержку оппозиционный политик Илан Шор, чью партию власти страны лишили права участвовать в выборах. "В случае, если власть пойдет на снятие с выборов ранее поддержанных мною членов партии "Шанс" я объявляю, что буду поддерживать на выборах мэров в этих городах кандидатуры своих давних соратников, в Оргееве - Кочу, а в Бельцах – Коршикову", - заявил Шор в ходе видеообращения в своем Telegram-канале. Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство, а президент Молдавии Майя Санду своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников. Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов. В 2024 году в стране пройдут президентские выборы, а в 2025 - парламентские.
https://ria.ru/20230929/moldaviya-1899354895.html
https://ria.ru/20231030/moldavia-1906217151.html
https://ria.ru/20210729/moldaviya-1743464321.html
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в мире, молдавия, илан шор, майя санду, возрождение
В мире, Молдавия, Илан Шор, Майя Санду, Возрождение
В Молдавии оппозиционная партия "Шанс" выдвинет участников местных выборов

В Молдавии оппозиционная партия "Шанс" выдвинет новых участников местных выборов

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
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КИШИНЕВ, 30 окт – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шанс" в случае снятия с выборов ее кандидатов на должность мэра городов Оргеев и Бельцы Виктории Шапы и Алексея Лунгу, зарегистрирует других кандидатов, заявили в понедельник на брифинге перед Центризбиркомом представители политсилы.
Центризбирком Молдавии на заседании в понедельник принял постановление об исключении в девяти населенных пунктах республики кандидатов от партии "Шанс" из предвыборной гонки на предстоящих местных выборах. Окончательное решение до 1 ноября должны принять местные окружные советы. Ранее глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяцэ направил в ЦИК письмо с предложением исключить из предвыборной гонки в местные кандидатов от партии "Шанс" на посты мэров городов Оргеев и Бельцы всего за несколько дней до выборов. СИБ утверждает, что эти кандидаты представляют опасность для государственной безопасности. В ходе заседания вице-председатель комиссии Павел Постика зачитал жалобу полиции относительно выявленных нарушений во время предвыборной агитации в ряде населенных пунктов республики, подчеркнув, что представители партии "Шанс" связаны с запрещенной политсилой "Шор", также оппозиционных политиков подозревают в финансовых правонарушениях и подкупе избирателей. Сторона защиты политсилы опровергла все обвинения. Тем не менее представитель Центризбиркома попросил поставить на голосование вопрос о снятии с выборов кандидатов от "Шанса".
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"Мы не сойдем с пути. Сегодня ЦИК еще раз доказал, что не является свободной структурой и обслуживает интересы криминального правящего большинства. На случай если я и моя коллега Виктория будут сняты с выборов, мы зарегистрируем новых кандидатов – Татьяны Кочу в Оргееве и Арины Коршиковой в Бельцах", - заявил лидер партии "Шанс" Лунгу.
Эти же имена назвали и другие представители политсилы, которые пришли вечером к зданию республиканского ЦИКа.
Также потенциальным новым кандидатам окажет поддержку оппозиционный политик Илан Шор, чью партию власти страны лишили права участвовать в выборах.
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"В случае, если власть пойдет на снятие с выборов ранее поддержанных мною членов партии "Шанс" я объявляю, что буду поддерживать на выборах мэров в этих городах кандидатуры своих давних соратников, в Оргееве - Кочу, а в Бельцах – Коршикову", - заявил Шор в ходе видеообращения в своем Telegram-канале.
Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство, а президент Молдавии Майя Санду своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах.
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В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников.
Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов. В 2024 году в стране пройдут президентские выборы, а в 2025 - парламентские.
Мужчина голосует на избирательном участке, Молдавия - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
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