https://ria.ru/20231030/moldaviya-1906278010.html
Шор заявил, что молдавские власти продолжат нарушать закон
Шор заявил, что молдавские власти продолжат нарушать закон - РИА Новости, 30.10.2023
Шор заявил, что молдавские власти продолжат нарушать закон
Молдавский оппозиционный политик Илан Шор не исключил, что власти Молдавии после закрытия и блокировки неугодных СМИ продолжат нарушать закон. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T19:57
2023-10-30T19:57
2023-10-30T19:57
илан шор
молдавия
в мире
майя санду
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КИШИНЕВ, 30 окт – РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик Илан Шор не исключил, что власти Молдавии после закрытия и блокировки неугодных СМИ продолжат нарушать закон. Ранее в понедельник правительственная Комиссия по ЧС вынесла решение о приостановке лицензии шести телеканалов по рекомендации главы СИБ Молдавии Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Глава СИБ также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении "кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети". Также Мустяцэ заявил в понедельник, что подписал указ, по которому будет также блокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляется из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру". Кроме того, под блокировку попали сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. "Сначала они блокировали мирные протесты, и вам сказали: "Не переживайте, это все провокаторы и хулиганы". Потом они завели уголовные дела против своих политических оппонентов, и вам сказали: "Не переживайте, ведь это бандиты". Потом они запретили политические партии, и вам сказали: "Не переживайте, это все сотрудники иностранных спецслужб". Теперь они закрыли все оппозиционные СМИ, и вам говорят: "Это для вашей же безопасности". Они будут врать, кошмарить, нарушать закон. Они сейчас свисают с обрыва и будут когтями цепляться и карабкаться через ваши головы", — написал Шор в своем Telegram-канале. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств". Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство, а президент Молдавии Майя Санду своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах, в него вошла и Таубер. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников.
https://ria.ru/20231030/tsenzura-1906196261.html
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илан шор, молдавия, в мире, майя санду
Илан Шор, Молдавия, В мире, Майя Санду
Шор заявил, что молдавские власти продолжат нарушать закон
Шор: власти Молдавии после закрытия неугодных СМИ продолжат нарушать закон
КИШИНЕВ, 30 окт – РИА Новости.
Молдавский оппозиционный политик Илан Шор не исключил
, что власти Молдавии после закрытия и блокировки неугодных СМИ продолжат нарушать закон.
Ранее в понедельник правительственная Комиссия по ЧС вынесла решение о приостановке лицензии шести телеканалов по рекомендации главы СИБ Молдавии Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Глава СИБ также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении "кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети". Также Мустяцэ заявил в понедельник, что подписал указ, по которому будет также блокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляется из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру". Кроме того, под блокировку попали сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других.
Додон обвинил власти Молдавии в ужесточении цензуры
"Сначала они блокировали мирные протесты, и вам сказали: "Не переживайте, это все провокаторы и хулиганы". Потом они завели уголовные дела против своих политических оппонентов, и вам сказали: "Не переживайте, ведь это бандиты". Потом они запретили политические партии, и вам сказали: "Не переживайте, это все сотрудники иностранных спецслужб". Теперь они закрыли все оппозиционные СМИ, и вам говорят: "Это для вашей же безопасности". Они будут врать, кошмарить, нарушать закон. Они сейчас свисают с обрыва и будут когтями цепляться и карабкаться через ваши головы", — написал Шор в своем Telegram-канале.
Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ
в Кишиневе
осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине
, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва
рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство, а президент Молдавии Майя Санду
своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах, в него вошла и Таубер.
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников.
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