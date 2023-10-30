https://ria.ru/20231030/moldaviya-1906230939.html
В ПМР назвали блокировку СМИ частью установившейся в Молдавии диктатуры
В ПМР назвали блокировку СМИ частью установившейся в Молдавии диктатуры - РИА Новости, 30.10.2023
В ПМР назвали блокировку СМИ частью установившейся в Молдавии диктатуры
Очередная блокировка СМИ в Молдавии - это лишь часть установившейся в стране диктатуры, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T16:56
2023-10-30T16:56
2023-10-30T16:57
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ТИРАСПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Очередная блокировка СМИ в Молдавии - это лишь часть установившейся в стране диктатуры, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. В понедельник молдавская комиссия по ЧС приостановила по запросу Службы информации и безопасности (СИБ) республики действие лицензии у шести телеканалов. По словам главы СИБ Александра Мустяцэ, телеканалы представляют риск для безопасности страны. Мустяцэ заявил, что подписал указ, согласно которому будет заблокирован 31 интернет-портал, в том числе 21 управляющийся из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру". Кроме того, под блокировку попали сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. "Запрет интернет-ресурсов - это лишь часть установившейся в Республике Молдова диктатуры. Заодно нужно добавить запрет вести предвыборные дебаты на русском языке, как это произошло на одном из телеканалов 29 октября", - сказал Сафонов. Депутат ПМР отметил, что те, кто принял решения о переходе к диктатуре в Молдавии, в большинстве случаев полностью управляются коллективным Западом и Румынией. "Установившаяся в Молдове диктатура – это диктатура явного меньшинства. Но, поскольку Запад дал ей добро для сохранения власти любой ценой, дальше нужно ждать ещё более неадекватных шагов. Главное, чтобы западники не втянули Молдову в войну с Россией и Приднестровьем", - отметил Сафонов. В минувшее воскресенье депутат парламента Молдавии от оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман сообщила, что ей запретили выступать на русском языке во время предвыборных дебатов в эфире общественного телеканала "Молдова-1" и одноименной радиостанции. Парламентарий баллотируется на должность мэра Кишинева, местные выборы в Молдавии пройдут 5 ноября. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20231030/moldaviya-1906111631.html
https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905459126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, румыния, кишинев
В мире, Молдавия, Румыния, Кишинев
В ПМР назвали блокировку СМИ частью установившейся в Молдавии диктатуры
Депутат ПМР Сафонов назвал блокировку СМИ в Молдавии частью диктатуры
ТИРАСПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Очередная блокировка СМИ в Молдавии - это лишь часть установившейся в стране диктатуры, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.
В понедельник молдавская комиссия по ЧС приостановила по запросу Службы информации и безопасности (СИБ) республики действие лицензии у шести телеканалов. По словам главы СИБ Александра Мустяцэ, телеканалы представляют риск для безопасности страны. Мустяцэ заявил, что подписал указ, согласно которому будет заблокирован 31 интернет-портал, в том числе 21 управляющийся из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру". Кроме того, под блокировку попали сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других.
В Молдавии назвали запрет говорить на русском языке румынским фашизмом
"Запрет интернет-ресурсов - это лишь часть установившейся в Республике Молдова диктатуры. Заодно нужно добавить запрет вести предвыборные дебаты на русском языке, как это произошло на одном из телеканалов 29 октября", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР отметил, что те, кто принял решения о переходе к диктатуре в Молдавии
, в большинстве случаев полностью управляются коллективным Западом и Румынией
. "Установившаяся в Молдове диктатура – это диктатура явного меньшинства. Но, поскольку Запад дал ей добро для сохранения власти любой ценой, дальше нужно ждать ещё более неадекватных шагов. Главное, чтобы западники не втянули Молдову в войну с Россией
и Приднестровьем", - отметил Сафонов.
В минувшее воскресенье депутат парламента Молдавии от оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман сообщила, что ей запретили выступать на русском языке во время предвыборных дебатов в эфире общественного телеканала "Молдова-1" и одноименной радиостанции. Парламентарий баллотируется на должность мэра Кишинева
, местные выборы в Молдавии пройдут 5 ноября.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
"Их уже не остановить". Молдавия пошла по пути Украины