Рейтинг@Mail.ru
В ПМР назвали блокировку СМИ частью установившейся в Молдавии диктатуры - РИА Новости, 30.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 30.10.2023 (обновлено: 16:57 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/moldaviya-1906230939.html
В ПМР назвали блокировку СМИ частью установившейся в Молдавии диктатуры
В ПМР назвали блокировку СМИ частью установившейся в Молдавии диктатуры - РИА Новости, 30.10.2023
В ПМР назвали блокировку СМИ частью установившейся в Молдавии диктатуры
Очередная блокировка СМИ в Молдавии - это лишь часть установившейся в стране диктатуры, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T16:56
2023-10-30T16:57
в мире
молдавия
румыния
кишинев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d125922449b7270d1f2ce7dd0372cbd0.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Очередная блокировка СМИ в Молдавии - это лишь часть установившейся в стране диктатуры, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. В понедельник молдавская комиссия по ЧС приостановила по запросу Службы информации и безопасности (СИБ) республики действие лицензии у шести телеканалов. По словам главы СИБ Александра Мустяцэ, телеканалы представляют риск для безопасности страны. Мустяцэ заявил, что подписал указ, согласно которому будет заблокирован 31 интернет-портал, в том числе 21 управляющийся из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру". Кроме того, под блокировку попали сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. "Запрет интернет-ресурсов - это лишь часть установившейся в Республике Молдова диктатуры. Заодно нужно добавить запрет вести предвыборные дебаты на русском языке, как это произошло на одном из телеканалов 29 октября", - сказал Сафонов. Депутат ПМР отметил, что те, кто принял решения о переходе к диктатуре в Молдавии, в большинстве случаев полностью управляются коллективным Западом и Румынией. "Установившаяся в Молдове диктатура – это диктатура явного меньшинства. Но, поскольку Запад дал ей добро для сохранения власти любой ценой, дальше нужно ждать ещё более неадекватных шагов. Главное, чтобы западники не втянули Молдову в войну с Россией и Приднестровьем", - отметил Сафонов. В минувшее воскресенье депутат парламента Молдавии от оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман сообщила, что ей запретили выступать на русском языке во время предвыборных дебатов в эфире общественного телеканала "Молдова-1" и одноименной радиостанции. Парламентарий баллотируется на должность мэра Кишинева, местные выборы в Молдавии пройдут 5 ноября. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20231030/moldaviya-1906111631.html
https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905459126.html
молдавия
румыния
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d24c9919a230ce6a26272390a2535a85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния, кишинев
В мире, Молдавия, Румыния, Кишинев
В ПМР назвали блокировку СМИ частью установившейся в Молдавии диктатуры

Депутат ПМР Сафонов назвал блокировку СМИ в Молдавии частью диктатуры

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Очередная блокировка СМИ в Молдавии - это лишь часть установившейся в стране диктатуры, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.
В понедельник молдавская комиссия по ЧС приостановила по запросу Службы информации и безопасности (СИБ) республики действие лицензии у шести телеканалов. По словам главы СИБ Александра Мустяцэ, телеканалы представляют риск для безопасности страны. Мустяцэ заявил, что подписал указ, согласно которому будет заблокирован 31 интернет-портал, в том числе 21 управляющийся из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру". Кроме того, под блокировку попали сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других.
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
В Молдавии назвали запрет говорить на русском языке румынским фашизмом
Вчера, 11:20
"Запрет интернет-ресурсов - это лишь часть установившейся в Республике Молдова диктатуры. Заодно нужно добавить запрет вести предвыборные дебаты на русском языке, как это произошло на одном из телеканалов 29 октября", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР отметил, что те, кто принял решения о переходе к диктатуре в Молдавии, в большинстве случаев полностью управляются коллективным Западом и Румынией. "Установившаяся в Молдове диктатура – это диктатура явного меньшинства. Но, поскольку Запад дал ей добро для сохранения власти любой ценой, дальше нужно ждать ещё более неадекватных шагов. Главное, чтобы западники не втянули Молдову в войну с Россией и Приднестровьем", - отметил Сафонов.
В минувшее воскресенье депутат парламента Молдавии от оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман сообщила, что ей запретили выступать на русском языке во время предвыборных дебатов в эфире общественного телеканала "Молдова-1" и одноименной радиостанции. Парламентарий баллотируется на должность мэра Кишинева, местные выборы в Молдавии пройдут 5 ноября.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Участники акции протеста оппозиции перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
"Их уже не остановить". Молдавия пошла по пути Украины
27 октября, 08:00
 
В миреМолдавияРумынияКишинев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала