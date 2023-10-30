https://ria.ru/20231030/moldaviya-1906135478.html

В Молдавии заблокируют еще более 30 сайтов, включая российские

В Молдавии заблокируют еще более 30 сайтов, включая российские - РИА Новости, 30.10.2023

В Молдавии заблокируют еще более 30 сайтов, включая российские

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии заблокирует на территории страны еще 31 веб-сайт, включая российские – так Кишинев "оберегает свое... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T12:41

2023-10-30T12:41

2023-10-30T13:20

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КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии заблокирует на территории страны еще 31 веб-сайт, включая российские – так Кишинев "оберегает свое информационное пространство", заявил журналистам глава СИБ Александр Мустяцэ."СИБ анализирует отражение информации на веб-порталах... Сегодня был подписан указ, по которому будет блокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляются из России… наше государство оберегает свое информационное пространство", - сказал Мустяцэ на брифинге.Кроме того, глава СИБ заявил, что предложит Комиссии по чрезвычайным ситуациям приостановить лицензии шести телеканалов, так как они, по его утверждению, представляют риск для безопасности страны. В списке - Orizont TV, ITV, Prime TV, Publika TV, Canal 2, Canal 3. Глава СИБ также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении "кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети".Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".

https://ria.ru/20231030/moldaviya-1906107085.html

https://ria.ru/20231030/estoniya-1906118702.html

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в мире, молдавия, россия, кишинев, технологии