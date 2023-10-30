Госбезопасность Молдавии предложит приостановить лицензии шести телеканалов
Глава СИБ Молдавии предложил приостановить лицензии шести телеканалов
© Flickr / inyuchoВид на Кишинев
© Flickr / inyucho
Вид на Кишинев. Архивное фото
КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии предложит Комиссии по чрезвычайным ситуациям приостановить лицензии шести телеканалов, так как они представляют риск для безопасности страны, заявил глава СИБ Александр Мустяцэ.
Во вторник СИБ Молдавии распорядилась под предлогом "борьбы с дезинформацией" заблокировать на территории республики более 20 сайтов российских СМИ, соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства. Речь идет о блокировании доступа пользователей из Молдавии к сайтам "Первого канала", НТВ, телеканала "Россия-1", телеканала "Мир", RT, РЕН ТВ, телеканала "Звезда" и других.
"СИБ предложит Комиссии по чрезвычайным ситуациям приостановить лицензии 6 телеканалов - Orizont TV, ITV, Prime TV, Publika TV, Canal 2, Canal 3. Деятельность этих ТВ происходит с нарушением закона... представляют риск для безопасности страны, постоянно продвигают манипулятивные нарративы", - заявил Мустяцэ.
Глава СИБ обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы. "У нас есть оперативная информация и доказательства, что Россия вмешивается в местные выборы в Молдове", - отметил он. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".