Рейтинг@Mail.ru
Госбезопасность Молдавии предложит приостановить лицензии шести телеканалов - РИА Новости, 30.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
 
12:24 30.10.2023 (обновлено: 13:53 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/moldaviya-1906130821.html
Госбезопасность Молдавии предложит приостановить лицензии шести телеканалов
Госбезопасность Молдавии предложит приостановить лицензии шести телеканалов - РИА Новости, 30.10.2023
Госбезопасность Молдавии предложит приостановить лицензии шести телеканалов
Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии предложит Комиссии по чрезвычайным ситуациям приостановить лицензии шести телеканалов, так как они представляют... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T12:24
2023-10-30T13:53
в мире
молдавия
медиавойны
кишинев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148936/28/1489362893_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_c798cc109321ab3c42e03550d38854e9.jpg
КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии предложит Комиссии по чрезвычайным ситуациям приостановить лицензии шести телеканалов, так как они представляют риск для безопасности страны, заявил глава СИБ Александр Мустяцэ.Во вторник СИБ Молдавии распорядилась под предлогом "борьбы с дезинформацией" заблокировать на территории республики более 20 сайтов российских СМИ, соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства. Речь идет о блокировании доступа пользователей из Молдавии к сайтам "Первого канала", НТВ, телеканала "Россия-1", телеканала "Мир", RT, РЕН ТВ, телеканала "Звезда" и других."СИБ предложит Комиссии по чрезвычайным ситуациям приостановить лицензии 6 телеканалов - Orizont TV, ITV, Prime TV, Publika TV, Canal 2, Canal 3. Деятельность этих ТВ происходит с нарушением закона... представляют риск для безопасности страны, постоянно продвигают манипулятивные нарративы", - заявил Мустяцэ.Глава СИБ обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы. "У нас есть оперативная информация и доказательства, что Россия вмешивается в местные выборы в Молдове", - отметил он. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148936/28/1489362893_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_f97c2d2eb819e16d6b02876fc02d7804.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Медиавойны, Кишинев
Госбезопасность Молдавии предложит приостановить лицензии шести телеканалов

Глава СИБ Молдавии предложил приостановить лицензии шести телеканалов

© Flickr / inyuchoВид на Кишинев
Вид на Кишинев - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Flickr / inyucho
Вид на Кишинев. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии предложит Комиссии по чрезвычайным ситуациям приостановить лицензии шести телеканалов, так как они представляют риск для безопасности страны, заявил глава СИБ Александр Мустяцэ.
Во вторник СИБ Молдавии распорядилась под предлогом "борьбы с дезинформацией" заблокировать на территории республики более 20 сайтов российских СМИ, соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства. Речь идет о блокировании доступа пользователей из Молдавии к сайтам "Первого канала", НТВ, телеканала "Россия-1", телеканала "Мир", RT, РЕН ТВ, телеканала "Звезда" и других.
Участники акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
"Больше не можем терпеть". Что начинается в Молдавии
31 августа, 08:00
"СИБ предложит Комиссии по чрезвычайным ситуациям приостановить лицензии 6 телеканалов - Orizont TV, ITV, Prime TV, Publika TV, Canal 2, Canal 3. Деятельность этих ТВ происходит с нарушением закона... представляют риск для безопасности страны, постоянно продвигают манипулятивные нарративы", - заявил Мустяцэ.
Глава СИБ обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы. "У нас есть оперативная информация и доказательства, что Россия вмешивается в местные выборы в Молдове", - отметил он. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Санду пошла ва-банк. Молдавия наказывает оппозицию за дружбу с Россией
21 сентября, 16:49
 
МедиавойныВ миреМолдавияКишинев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала