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В Молдавии назвали запрет говорить на русском языке румынским фашизмом - РИА Новости, 30.10.2023
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11:20 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/moldaviya-1906111631.html
В Молдавии назвали запрет говорить на русском языке румынским фашизмом
В Молдавии назвали запрет говорить на русском языке румынским фашизмом - РИА Новости, 30.10.2023
В Молдавии назвали запрет говорить на русском языке румынским фашизмом
Руководитель Поискового движения Молдавии, председатель Национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович написал в своем Telegram-канале, что запрет одному... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T11:20
2023-10-30T11:20
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КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Руководитель Поискового движения Молдавии, председатель Национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович написал в своем Telegram-канале, что запрет одному из участников предвыборных дебатов на общественном телевидении говорить на русском языке является проявлением румынского фашизма. Ранее в воскресенье депутат парламента Молдавии от оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман сообщила, что ей запретили выступить на русском языке во время предвыборных дебатов в эфире общественного телеканала "Молдова-1" и одноименной радиостанции. Парламентарий баллотируется на должность мэра Кишинева, местные выборы в Молдавии пройдут 5 ноября. "Никак иначе, как проявлением румынского фашизма действия государственной телерадиокомпании "Moldova 1" назвать нельзя. И это действительно так. Вчитайтесь в документы времен румыно-немецкой фашистской оккупации, когда жителям нашей страны под угрозой заключения, пыток и смерти запрещалось говорить на русском языке", - написал Петрович. По его словам, ставленник фашистского диктатора Иона Антонеску, генерал Войкулеску, в оккупированной Бессарабии запрещал говорить на иностранном языке, использовать торговые марки и символику, выкраивать наименования товаров на рынке. "А еще румынские фашисты запрещали носить русские шапки… за нарушение приказа можно было присесть в подвал сигуранцы (тайная полиция в королевстве Румыния в 1921-1944 годах – ред.) от месяца до 9 лет", - отметил поисковик. Молдавские СМИ опубликовали фрагменты эфира, на видео запечатлено, как ведущая эфира просит депутата выступить на румынском языке и предупреждает, что в случае нарушения этого регламента ей отключат микрофон. Караман выступила с ответной репликой, заявив, что сталкивается с дискриминацией и попыталась продолжить свое выступление на русском языке. Режиссеры эфира отключили парламентарию микрофон. Позже руководство телерадиокомпании "Молдова-1" выступило с заявлением, в котором отрицало факт дискриминации, отметив, что парламентарий нарушила регламент передачи, в котором изначально прописывалось, что программа выходит на румынском языке. Русский язык в Молдавии — второй по распространению язык в стране после государственного, молдавского. Русский считают родным и разговаривают на нем около 15% населения страны. В Кишиневе русским владеет почти половина населения, а в целом понимает и использует русскую речь около 80% населения Молдавии. Однако позиции русского языка в Молдавии пошатнулись после вступления в силу нового кодекса об образовании, который был принят в 2014 году. Кодекс гарантирует обучение в средних учебных заведениях только на государственном языке, а обучение на языках международного общения или на языках нацменьшинств будет осуществляться "лишь в пределах возможностей системы образования". В Договоре о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдавией от 19 ноября 2001 года закреплены обязательства Кишинева по созданию условий для надлежащего изучения и пользования русским языком в стране. Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. КС в январе 2021 года признал, что новый закон не соответствует конституции. Ранее президент Молдавии Майя Санду санкционировала закон, который признает государственным языком республики румынский вместо молдавского. Парламент Молдавии 23 марта одобрил переименование государственного языка. Согласно утвержденному закону, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка будет внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум.
https://ria.ru/20231021/yazyk-1904246471.html
https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905459126.html
https://ria.ru/20231024/blokirovka-1905038033.html
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в мире, молдавия, кишинев, румыния, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Румыния, Майя Санду
В Молдавии назвали запрет говорить на русском языке румынским фашизмом

Петрович назвал запрет выступать в Молдавии на русском языке румынским фашизмом

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии в Кишиневе
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
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Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Руководитель Поискового движения Молдавии, председатель Национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович написал в своем Telegram-канале, что запрет одному из участников предвыборных дебатов на общественном телевидении говорить на русском языке является проявлением румынского фашизма.
Ранее в воскресенье депутат парламента Молдавии от оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман сообщила, что ей запретили выступить на русском языке во время предвыборных дебатов в эфире общественного телеканала "Молдова-1" и одноименной радиостанции. Парламентарий баллотируется на должность мэра Кишинева, местные выборы в Молдавии пройдут 5 ноября.
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"Никак иначе, как проявлением румынского фашизма действия государственной телерадиокомпании "Moldova 1" назвать нельзя. И это действительно так. Вчитайтесь в документы времен румыно-немецкой фашистской оккупации, когда жителям нашей страны под угрозой заключения, пыток и смерти запрещалось говорить на русском языке", - написал Петрович.
По его словам, ставленник фашистского диктатора Иона Антонеску, генерал Войкулеску, в оккупированной Бессарабии запрещал говорить на иностранном языке, использовать торговые марки и символику, выкраивать наименования товаров на рынке. "А еще румынские фашисты запрещали носить русские шапки… за нарушение приказа можно было присесть в подвал сигуранцы (тайная полиция в королевстве Румыния в 1921-1944 годах – ред.) от месяца до 9 лет", - отметил поисковик.
Молдавские СМИ опубликовали фрагменты эфира, на видео запечатлено, как ведущая эфира просит депутата выступить на румынском языке и предупреждает, что в случае нарушения этого регламента ей отключат микрофон. Караман выступила с ответной репликой, заявив, что сталкивается с дискриминацией и попыталась продолжить свое выступление на русском языке. Режиссеры эфира отключили парламентарию микрофон. Позже руководство телерадиокомпании "Молдова-1" выступило с заявлением, в котором отрицало факт дискриминации, отметив, что парламентарий нарушила регламент передачи, в котором изначально прописывалось, что программа выходит на румынском языке.
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Русский язык в Молдавии — второй по распространению язык в стране после государственного, молдавского. Русский считают родным и разговаривают на нем около 15% населения страны. В Кишиневе русским владеет почти половина населения, а в целом понимает и использует русскую речь около 80% населения Молдавии. Однако позиции русского языка в Молдавии пошатнулись после вступления в силу нового кодекса об образовании, который был принят в 2014 году. Кодекс гарантирует обучение в средних учебных заведениях только на государственном языке, а обучение на языках международного общения или на языках нацменьшинств будет осуществляться "лишь в пределах возможностей системы образования".
В Договоре о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдавией от 19 ноября 2001 года закреплены обязательства Кишинева по созданию условий для надлежащего изучения и пользования русским языком в стране.
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24 октября, 21:11
Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. КС в январе 2021 года признал, что новый закон не соответствует конституции.
Ранее президент Молдавии Майя Санду санкционировала закон, который признает государственным языком республики румынский вместо молдавского. Парламент Молдавии 23 марта одобрил переименование государственного языка. Согласно утвержденному закону, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка будет внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум.
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