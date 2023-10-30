https://ria.ru/20231030/moldavia-1906278343.html

ЦИК Молдавии снял с выборов кандидатов от оппозиционной партии "Шанс"

ЦИК Молдавии снял с выборов кандидатов от оппозиционной партии "Шанс" - РИА Новости, 30.10.2023

ЦИК Молдавии снял с выборов кандидатов от оппозиционной партии "Шанс"

Центризбирком Молдавии принял постановление о снятии кандидатов от партии "Шанс" с предстоящих местных выборов в девяти населенных пунктах страны, сообщил... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T19:58

2023-10-30T19:58

2023-10-30T20:43

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КИШИНЕВ, 30 окт — РИА Новости. Центризбирком Молдавии принял постановление о снятии кандидатов от партии "Шанс" с предстоящих местных выборов в девяти населенных пунктах страны, сообщил корреспондент РИА Новости.На заседания ЦИК, которое транслировалось в режиме онлайн в социальных сетях, вице-председатель комиссии Павел Постика зачитал жалобу полиции относительно выявленных нарушений во время предвыборной агитации, подчеркнув, что представители "Шанса" связаны с запрещенной в республике партией "Шор". Оппозиционных политиков подозревают в финансовых правонарушениях и подкупе избирателей. Сторона защиты политсилы опровергла все обвинения. Тем не менее представитель Центризбиркома попросил поставить вопрос на голосование."Констатируем нарушения Кодекса о выборах со стороны партии "Шанс". Принимаем во внимание, что окружным избирательным советам будет направлена директива об отмене регистрации всех кандидатов от данной партии. Решение принято большинством голосов", — заявила председатель комиссии Анжелика Караман. Кандидатов от "Шанса" предложили не допустить на выборы в селах Теленештского, Фалештского, Новоаненского, Криулянского, Сынжерейского, Каларашского, Кагульского районов, а также в селе Джолтай Гагаузской автономии. Постика добавил, что это решение принято из-за предстоящего рассмотрения жалоб, поступающих с мест.Письмо с предложением исключить из предвыборной гонки кандидатов от партии "Шанс" на посты мэров городов Оргеев и Бельцы Алексея Лунгу и Викторию Шапа всего за несколько дней до голосования направил в Центризбирком глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяцэ. Ведомство утверждает, что они представляют опасность для государственной безопасности, так как связаны с партией "Шор". Давление на оппозицию в республикеВласти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями. Обострение ситуации началось летом, когда Конституционный суд постановил признать оппозиционную партию "Шор" неконституционной. Депутаты ПДС внесли поправку в Избирательный кодекс, которая лишает членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. Конституционный суд в сентябре приостановил действие этой поправки и признал запрет парламента незаконным.В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям в начале октября установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, признанных неконституционными. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство, а президент Майя Санду своим указом их одобрила.При этом ЦИК Молдавии сообщил, что проект заключения на внесение изменений в Избирательный кодекс Молдавии, запрещающих баллотироваться на выборах представителям признанной неконституционной партии, не был одобрен, поскольку не набрал большинства голосов. Тем не менее ЦИК составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах. На этом фоне в стране начались аресты оппозиционных лидеров под предлогом якобы совершенных ими финансовых преступлений.В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

https://ria.ru/20231027/oppozitsiya-1905699087.html

https://ria.ru/20231030/davlenie-1906119662.html

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в мире, молдавия, майя санду, возрождение, россия, кагульский район