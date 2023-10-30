Бывший вице-премьер Молдавии раскритиковал власти за блокировку СМИ
Бывший вице-премьер Молдавии Муравский раскритиковал власти за блокировку СМИ
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Флаг Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский раскритиковал власти за приостановку лицензии у шести местных телеканалов и очередную блокировку сайтов других СМИ, в том числе российских.
Ранее в понедельник Комиссия по ЧС приостановила лицензии шести телеканалов - Orizont TV, ITV, Prime TV, Publika TV, Canal 2, Canal 3, по запросу Службы информации и безопасности республики (СИБ). По словам главы СИБ Александра Мустяцэ, телеканалы представляют риск для безопасности страны. Он также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении "кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети". Мустяцэ заявил, что подписал указ, по которому будет также блокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляется из России.
В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру". Кроме того, под блокировку попали, в частности, сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других.
"Комментарий к этому может быть только один: "власть Республики Молдова окончательно раскрыла свою национал-фашистскую сущность". Европейцы, отечественные сторонники евроинтеграции, демократы и им подобные, вы этого хотели? Вас это устраивает? Или вы думаете, что вас это не касается? Ох, как же вы в этом случае ошибаетесь", - написал на своей странице в соцсети Муравский.
На прошлой неделе СИБ Молдавии распорядилась под предлогом "борьбы с дезинформацией" заблокировать на территории республики более 20 сайтов российских СМИ, соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства. Речь идет о блокировании доступа пользователей из Молдавии к сайтам "Первого канала", НТВ, телеканала "Россия-1", телеканала "Мир", RT, РЕН ТВ, телеканала "Звезда" и других.
Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".