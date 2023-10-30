https://ria.ru/20231030/moldavia-1906161655.html

"Шор" призвала Кишинев ускорить слушание дела о запрете участия в выборах

"Шор" призвала Кишинев ускорить слушание дела о запрете участия в выборах - РИА Новости, 30.10.2023

"Шор" призвала Кишинев ускорить слушание дела о запрете участия в выборах

Депутаты запрещенной в Молдавии партии "Шор" снова обратились в Конституционный суд (КС) с запросом ускорить рассмотрение их обращения по поправкам в... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T14:09

2023-10-30T14:09

2023-10-30T14:09

в мире

молдавия

кишинев

марина таубер

майя санду

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КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Депутаты запрещенной в Молдавии партии "Шор" снова обратились в Конституционный суд (КС) с запросом ускорить рассмотрение их обращения по поправкам в Избирательный кодекс, которые накладывают запрет на их возможность баллотироваться, сообщила в понедельник вице-председатель политформирования Марина Таубер в своем Telegram-канале. На прошлой неделе депутаты запрещенной партии уже обращались в КС с подобной просьбой. Ранее КС признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство, а президент Молдавии Майя Санду своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах, в него вошла и Таубер. "Конституционный суд, к сожалению, проигнорировал наше обращение, хотя оно касается чрезвычайно чувствительной темы, затрагивающей основные права граждан Республики Молдова. Сегодня мы повторно просим КС срочно рассмотреть этот вопрос 31 октября 2023 года на специальном заседании. Тянуть больше некуда", - написала Таубер в своем Telegram-канале, приложив скрин обращения в КС. По ее словам, тема должна была стать приоритетной в повестке дня Конституционного суда и рассмотрена в срочном порядке, поскольку уже на ближайшее воскресенье намечены местные выборы. "То, что КС игнорирует наш запрос, подтверждает, что этот важный институт, который должен следить за соблюдением верховенства Конституции, политически подконтролен и вовлечен в грязные политические игры режима ПДС по борьбе с политическими противниками. КС не может оставаться независимым от Верховного Закона", - подчеркнула Таубер. Поправка в кодекс о выборах закрепляет новое ограничение — представители запрещенной партии не смогут избираться, если они подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, указанных судом в качестве довода для признания их партии неконституционной, если они были исключены из предыдущего выборного голосования в результате нарушения принципа прозрачности финансирования, а также если они виновны в совершении действий, которые привели к их включению в списки международных санкций ряда международных организаций или государств. Ограничение будет действовать в течение трех лет со дня оглашения решения КС о признании политической партии неконституционной. Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов и формировать районные советы.

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

https://ria.ru/20231027/oppozitsiya-1905699087.html

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в мире, молдавия, кишинев, марина таубер, майя санду