https://ria.ru/20231030/mo-1906076806.html

МО Белоруссии заявило об активизации террористов на фоне мировых конфликтов

МО Белоруссии заявило об активизации террористов на фоне мировых конфликтов - РИА Новости, 30.10.2023

МО Белоруссии заявило об активизации террористов на фоне мировых конфликтов

Международные террористические и экстремистские организации пытаются отвоевать себе место в формирующемся миропорядке, пока геополитические центры силы... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T08:46

2023-10-30T08:46

2023-10-30T08:46

белоруссия

пекин

сирия

виктор хренин

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Международные террористические и экстремистские организации пытаются отвоевать себе место в формирующемся миропорядке, пока геополитические центры силы вовлечены в бескомпромиссное противостояние друг с другом, заявил в понедельник глава министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин. "Растущий уровень милитаризации, ничем не ограниченный рост военной мощи создает у региональных государств иллюзию, что все проблемы можно решить силой", - заявил Хренин, выступая на Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине. По его словам, логика здесь проста: "в условиях трансформации мироустройства, когда геополитические центры силы вовлечены в бескомпромиссное противостояние друг с другом, локальный конфликт не будет замечен международным сообществом, соответственно, не будет и реакции со стороны международных организаций по безопасности". "Следует сказать, что в аналогичном ключе мыслят и негосударственные игроки в лице международных террористических и экстремистских организаций, они тоже пытаются отвоевать себе место в формирующемся миропорядке и реализуют эти устремления собственными вооруженными формированиями", - добавил министр. Именно поэтому, подчеркнул он, "мы становимся свидетелями активации очагов замороженных конфликтов по всему миру, примеры тому Сирия, Украина и другие конфликтные зоны, в этом ряду находится сегодня и военное противостояние на Ближнем Востоке". Десятый Сяншаньский форум проходит в Пекине 29-31 октября. Первый Сяншаньский форум прошёл в 2006 году, его организаторами выступают Академия военных наук НОАК и Китайский институт международных стратегических исследований, в нем традиционно принимают участие министры обороны, эксперты и бывшие военные чиновники разных стран.

https://ria.ru/20231026/nebenzya-1905272620.html

https://ria.ru/20231010/medvedev-1901814738.html

белоруссия

пекин

сирия

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белоруссия, пекин, сирия, виктор хренин, народно-освободительная армия китая, в мире, общество