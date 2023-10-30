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Минздрав сообщил о состоянии полицейских после беспорядков в Махачкале - РИА Новости, 30.10.2023
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13:33 30.10.2023 (обновлено: 13:46 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/minzdrav-1906150029.html
Минздрав сообщил о состоянии полицейских после беспорядков в Махачкале
Минздрав сообщил о состоянии полицейских после беспорядков в Махачкале - РИА Новости, 30.10.2023
Минздрав сообщил о состоянии полицейских после беспорядков в Махачкале
Четверо полицейских, пострадавших в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы, остаются в больницах Дагестана, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:33
2023-10-30T13:46
происшествия
махачкала
беспорядки в аэропорту махачкалы
россия
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МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Четверо полицейских, пострадавших в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы, остаются в больницах Дагестана, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранение республики."В больницах Дагестана лечатся пять пострадавших после инцидента в аэропорту Махачкалы, четверо из них – полицейские", – сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906146742.html
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происшествия, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы, россия
Происшествия, Махачкала, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Россия
Минздрав сообщил о состоянии полицейских после беспорядков в Махачкале

Минздрав: четыре полицейских остаются в больницах Дагестана после беспорядков

© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Четверо полицейских, пострадавших в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы, остаются в больницах Дагестана, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранение республики.
«
"В больницах Дагестана лечатся пять пострадавших после инцидента в аэропорту Махачкалы, четверо из них – полицейские", – сказала собеседница агентства.
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
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