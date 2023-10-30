https://ria.ru/20231030/minzdrav-1906150029.html

Минздрав сообщил о состоянии полицейских после беспорядков в Махачкале

Минздрав сообщил о состоянии полицейских после беспорядков в Махачкале - РИА Новости, 30.10.2023

Минздрав сообщил о состоянии полицейских после беспорядков в Махачкале

Четверо полицейских, пострадавших в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы, остаются в больницах Дагестана, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T13:33

2023-10-30T13:33

2023-10-30T13:46

происшествия

махачкала

беспорядки в аэропорту махачкалы

россия

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МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Четверо полицейских, пострадавших в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы, остаются в больницах Дагестана, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранение республики."В больницах Дагестана лечатся пять пострадавших после инцидента в аэропорту Махачкалы, четверо из них – полицейские", – сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906146742.html

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