https://ria.ru/20231030/minzdrav-1906116658.html
Большая часть заболевших неизвестной болезнью в Ессее излечилась
Большая часть заболевших неизвестной болезнью в Ессее излечилась - РИА Новости, 30.10.2023
Большая часть заболевших неизвестной болезнью в Ессее излечилась
Большая часть заболевших неопределенным заболеванием в поселке Ессей на севере Красноярского края выздоровела, сообщает пресс-служба регионального минздрава. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T11:36
2023-10-30T11:36
2023-10-30T11:36
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КРАСНОЯРСК, 30 окт - РИА Новости. Большая часть заболевших неопределенным заболеванием в поселке Ессей на севере Красноярского края выздоровела, сообщает пресс-служба регионального минздрава. Ранее сообщалось, что в поселке Ессей на севере Красноярского края у нескольких жителей обнаружились симптомы пока неопределенного заболевания. В поселок были направлены специалисты регионального минздрава и роспотребнадзора. "Болезнь у имеющихся пациентов протекает в легкой форме. Общее количество больных - 36 человек (из них 3 взрослых). На текущую дату в поселке 24 человека с клиническим выздоровлением", - говорится в сообщении. В региональном главке роспотребнадзора РИА Новости сообщили, что анализы пока не могут доставить в Красноярск из-за непогоды. В минздраве отметили, что после проведения лабораторных исследований материалов заболевших будет установлена причина заболевания.
https://ria.ru/20231025/lekarstvo-1905186384.html
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происшествия, здоровье - общество, красноярский край, красноярск, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Красноярский край, Красноярск, Россия
Большая часть заболевших неизвестной болезнью в Ессее излечилась
Минздрав: большая часть заболевших неизвестной болезнью в Ессее излечилась