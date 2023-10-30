https://ria.ru/20231030/minzdrav-1906116658.html

Большая часть заболевших неизвестной болезнью в Ессее излечилась

Большая часть заболевших неизвестной болезнью в Ессее излечилась - РИА Новости, 30.10.2023

Большая часть заболевших неизвестной болезнью в Ессее излечилась

Большая часть заболевших неопределенным заболеванием в поселке Ессей на севере Красноярского края выздоровела, сообщает пресс-служба регионального минздрава. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T11:36

2023-10-30T11:36

2023-10-30T11:36

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КРАСНОЯРСК, 30 окт - РИА Новости. Большая часть заболевших неопределенным заболеванием в поселке Ессей на севере Красноярского края выздоровела, сообщает пресс-служба регионального минздрава. Ранее сообщалось, что в поселке Ессей на севере Красноярского края у нескольких жителей обнаружились симптомы пока неопределенного заболевания. В поселок были направлены специалисты регионального минздрава и роспотребнадзора. "Болезнь у имеющихся пациентов протекает в легкой форме. Общее количество больных - 36 человек (из них 3 взрослых). На текущую дату в поселке 24 человека с клиническим выздоровлением", - говорится в сообщении. В региональном главке роспотребнадзора РИА Новости сообщили, что анализы пока не могут доставить в Красноярск из-за непогоды. В минздраве отметили, что после проведения лабораторных исследований материалов заболевших будет установлена причина заболевания.

https://ria.ru/20231025/lekarstvo-1905186384.html

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происшествия, здоровье - общество, красноярский край, красноярск, россия